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بالصور.. كبري الفضائيات العربية والمحلية تنقل عن ONTV تغطية تفجيرات المنصورة

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بالصور.. كبري الفضائيات العربية والمحلية تنقل عن ONTV تغطية تفجيرات المنصورة بالصور.. كبري الفضائيات العربية والمحلية تنقل عن ONTV تغطية تفجيرات المنصورة

كعادتها.. استطاعت قناة ON TV أن تكون في الصدارة من خلال السبق الاعلامي وأن تنقل الحدث لحظة وقوعه.
> ورغم أن هذه الليلة أبت أن تمر دون فاجعة جديدة للمصريين فكانت كعهدها دوما قناة ONTV سباقة في نقل اللحظات الأولي من انفجار مبني مديرية أمن الدقهلية ما دفع قنوات بحجم  ”سكاي نيوز” و”العربية” و”الجزيرة” و”صدي البلد” و”التحرير”  والتليفزيون المصري أن تنقل عنها لاستشعار هذه الفضائيات صعوبة المنافسة بل واستحالتها.

وارتكبت قناة “سكاي نيوز عربية” خطأ غير مهني علي الاطلاق عندما قامت بتكبير الصورة لتتمكن من حذف “لوجو ONTV” لكن عند تصغير الصورة فجأة افتضح الأمر وظهر اللوجو كما في الصور المرفقة.

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