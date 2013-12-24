أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

كاتب في «واشنطن بوست»: الرؤية الحكيمة لقيادة الإمارات شكلت نموذجاً إنسانياً يحتذى

Google+ Print

قال ديفيد أجناتيوس الكاتب والمحلل السياسي والاستراتيجي في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إن الرؤية الحكيمة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة شكلت نموذجاً إنسانيا يحتذى به على مستوى العالم، ولا سيما بعدما نجحت في تحقيق تطورات متسارعة، واختصرت على نفسها المسافات الزمنية والمكانية، حيث أنجزت في سنوات قليلة ما عجزت عن تحقيقه دول كبرى في عقود طويلة، مع حفاظ دولة الإمارات العربية المتحدة على طابعها الأصيل وتراثها الذي تفاخر به العالم، في ظل قيادة رشيدة ذات رؤى سديدة.

وأشار أجناتيوس إلى أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، محل احترام وثقة العالم أجمع، وهم يتمتعون بشخصيات قيادية فذة، جعلت من دولة الإمارات العربية المتحدة أنموذجا للعالم أجمع ولاسيما في احترام حقوق الإنسان، والسعي إلى رفاهيته أياً كان طبيعة هذا الإنسان.

وقال أجناتيوس في مقابلة مع "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية" إنه على الرغم من أن دولة الإمارات العربية المتحدة دولة ناشئة وحديثة العهد فإنها أحرزت تطورا كبيرا في شتى الميادين مع حفاظها على تراثها وأصالتها وتقاليدها، فلم تستـند الدولة على غنى مواردها النفطية وقلة عدد السكان، بل اعتمدت على سياسات حكومية حكيمة.

واضاف ان قيادة دولة الإمارات العربية أسهمت بدعم علاقات الصداقة مع الولايات المتحدة الأميركية في شتى المجالات وبلدان العالم الأخرى بشكل متوازن، مشيرا إلى أهمية البحث العلمي والدراسات الاستراتيجية التي تعتمدها قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة في رسم سياساتها المؤسسية نحو الداخل، وفي سياستها الخارجية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية