"الشؤون الإسلامية" تدرب المواهب الدعوية

نظمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي دورة تدريبية بعنوان "المهارات الدعوية المتكاملة" وذلك ضمن مبادرة "إعداد وإبراز المواهب الدعوية" والتي تهدف لتسليط الضوء على المتميزين من وعاظ ومفتين وباحثين الحاصلين على مؤهلات شرعية.

وقال صالح زايد فرج تنفيذي رئيسي بإدارة الإفتاء ومسؤول المبادرة ان مبادرة "إعداد وإبراز المواهب الدعوية" تأتي في إطار حرص الدائرة على دعم التميز والمتميزين في كافة المجالات منها مجال الدعوة، كما أنها تهدف لإكساب هذه الفئة المهارات التقنيات اللازمة لتعزيز مهاراتهم في التواصل والتخاطب مع مختلف فئات المجتمع وإكسابهم لفنون العرض للأفكار والقيم الإسلامية، لتمكينهم من المساهمة في توعية المجتمع وتثقيفه وترسيخ قيم الوسطية والإخلاص والتفاني والمحبة والمودة والتسامح بين أفراده وذلك من خلال سلسة من الدورات والبرامج التدريبية.