إيقاف مونتارى لاعب ميلان ثلاث مباريات

روما /أ ش أ/ أصدرت لجنة الانضباط فى الاتحاد الايطالي لكرة القدم قرارا بإيقاف نجم نادى ايه سى ميلان الايطالي على سليمان مونتاري ثلاث مباريات بعد طرده فى لقاء الدربى الليلة الماضية أمام نادى انتر فى إطار مباريات الدوري الايطالي.

وكان نجم المنتخب الغاني قد طرح زدرافكو كوزمانوفيتش لاعب انتر ارضا فى الدقائق الاخيرة من اللقاء ويغيب بالتالى عن لقاءات الروزينيرى الثلاثة القادمة امام اطلانطا وساسولو وفيرونا.

يذكر أن نادى ايه سى ميلان الايطالى يحتل حاليا المركز الثالث عشر فى ترتيب الدورى الايطالى بعد هزيمته مساء الأحد صفر /1 أمام انتر فى أسوأ ترتيب يحتله النادى قبل بدء عطلة الشتاء منذ مايقرب من عشرين عاما.