أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

إيقاف مونتارى لاعب ميلان ثلاث مباريات

Google+ Print
إيقاف مونتارى لاعب ميلان ثلاث مباريات إيقاف مونتارى لاعب ميلان ثلاث مباريات

روما /أ ش أ/ أصدرت لجنة الانضباط فى الاتحاد الايطالي لكرة القدم قرارا بإيقاف نجم نادى ايه سى ميلان الايطالي على سليمان مونتاري ثلاث مباريات بعد طرده فى لقاء الدربى الليلة الماضية أمام نادى انتر فى إطار مباريات الدوري الايطالي.

وكان نجم الغاني قد طرح زدرافكو كوزمانوفيتش لاعب انتر ارضا فى الدقائق الاخيرة من اللقاء ويغيب بالتالى عن لقاءات الروزينيرى الثلاثة القادمة امام اطلانطا وساسولو وفيرونا.

يذكر أن نادى ايه سى ميلان الايطالى يحتل حاليا المركز الثالث عشر فى ترتيب الدورى الايطالى بعد هزيمته مساء الأحد صفر /1 أمام انتر فى أسوأ ترتيب يحتله النادى قبل بدء عطلة الشتاء منذ مايقرب من عشرين عاما.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب