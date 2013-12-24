مسؤول بـ"جوجل مصر": السياسة تتصدر اهتمامات المصريين في البحث.. و"تمرد" من الأكثر بحثا

كتب : جهاد أحمد الإثنين 23-12-2013 23:38

قال رامي قنديل مسؤول العلاقات العامة في "جوجل مصر وشمال إفريقيا"، إن "جوجل" ينتج تقارير سنوية عن الكلمات الأكثر بحثا منذ عام 2001 للتعرف على اهتمامات الجماهير.

وأضاف قنديل، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم"، أن السياسة تصدرت اهتمامات المصريين في البحث.

وأكد قنديل أن جوجل تفحص أكثر من تريليون عملية بحث خلال العام الواحد، مشيرا إلى وجود حد أدنى لعدد مرات البحث عن الكلمة حتى تكون من الأكثر اهتماما على جوجل، لافتا إلى أن هناك مليار عملية بحث شهرية على محرك البحث جوجل.

وأشار قنديل الى أن ترتيب كلمات البحث في مصر بشكل عام جاء كالتالي: "مسلسلات رمضان ثم تسلم الأيادي ثم نتيجة الشهادة الابتدائية يليها موقع وزارة التموين ثم "حركة تمرد" ثم "بلاك بلوك" ثم "قرعة الحج" ثم "حادث قطار البدرشين" ثم "رباعة العدوية" ثم "نتيجة الشهادة الإعدادية"، وأضاف قنديل بالنسبة للشخصيات، فجاء باسم يوسف في الصدارة يليه الراقصة "صافيناز" ثم "أحمد جمال" ثم "محمد عساف" يليه "الفريق عبد الفتاح السيسي" ثم "صفوت حجازي" و"عادلي منصور" و"زياد بهاء الدين" و"بول ووكر".

بالنسبة للشخصيات السياسية، فأكد قنديل أن الرئيس الأسبق "مبارك" جاء أولا ثم الرئيس السابق "محمد مرسي" ثم "الفريق عبد الفتاح السيسي".

وفيما يتعلق بالأحداث الأكثر بحثا فجاءت حركة تمرد في الصدارة يليها "محاكمة مرسي" ثم "خطاب السيسي" ثم " 30 يونيو" ثم "كاس العالم" و "أحداث الحرس الجمهوري" و" صندوق دعم مصر".

وأكد قنديل أن اهتمامات المصريين في الأخبار تركزت في المصادر "الأونلاين"، مشيرا الى أنه لأول مرة يتفوق محمد صلاح على ميسي ورونالدو في الأكثر بحثا في مصر، وجاء الزمالك في صدارة الأندية الأكثر بحثا.

أما بالنسبة للمطربين فأكد قنديل أن عمرو دياب لا يزال يتربع على عرش الأكثر بحثا في مصر، وبالنسبة للأعمال التلفزيونية فجاء برنامج "البرنامج" في المقدمة يليه مسلسل "حكاية حياة" ثم مسلسل "العقرب" و"اسم مؤقت"، وبالنسبة للأفلام فجاء "تتح" أولا ثم "رسائل حب" ثم "القشاش"

وعن المدن الكثر بحثا في مصر تصدرت القائمة مدينة "الإسكندرية" يليها "دبي" ثم "شرم الشيخ" و"العين السخنة"، وأشار قنديل إلى أن المجال الترفيهي الأكثر بحثا على المستوى الأقليمي العربي.