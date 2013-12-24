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الأسد: نواجه فكرا تكفيريا يهدف لتدمير سوريا

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الأسد: نواجه فكرا تكفيريا يهدف لتدمير سوريا الأسد: نواجه فكرا تكفيريا يهدف لتدمير سوريا

بشار الأسد

قال الرئيس السوري بشار الأسد اليوم إن بلاده تواجه هجوما كبيرا من جانب متطرفين اسلاميين.
> ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية “بي بي سي” عن الاسد قوله لوفد تضامني استرالي يزور دمشق حاليا إن “البلاد تواجه الفكر التكفيري” وذلك في اشارة الى التنظيمات السنية المتطرفة الناشطة في الساحة السورية.
> وأكد الأسد خلال اللقاء “أن ما يحدث في سوريا خصوصا وفي المنطقة عموما يتأثر به العالم برمته لأن ما تواجهه البلاد من فكر تكفيري متطرف هو إرهاب لا حدود ولا وطن له .. وهو آفة دولية يمكن أن تضرب في أي زمان ومكان.”
> وانتقد الرئيس السوري الزعماء الغربيين، وقال “إن المشكلة أن بعض ساسته يتصرفون تجاه قضايا المنطقة بمعايير مزدوجة ومصالح ضيقة بعيدا عن فهم صحيح للواقع وطبيعة ما يجري في سوريا وفي المنطقة عموما.”

أ ش أ

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