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طائرتا استطلاع إسرائيلتان تخترقان الاجواء اللبنانية

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طائرتا استطلاع إسرائيلتان تخترقان الاجواء اللبنانية طائرتا استطلاع إسرائيلتان تخترقان الاجواء اللبنانية

اخترقت طائرتا استطلاع إسرائيلتان الأجواء اللبنانية مساء اليوم الاثنين.
> وذكر بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني أن طائرة استطلاع إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة “علما الشعب”، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء من فوق نفس البلدة.
> وأضاف البيان أن طائرة استطلاع أخرى تابعة للعدو الاسرائيلي اخترقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة “الناقورة” ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق رياق، بعلبك وبيروت، ثم غادرت الأجواء.
> على صعيد آخر.. أفادت المعلومات بإطلاق دفعات نار كثيفة من الجانب السوري تجاه بلدات النورة وحكر جانين والعبودية بمطقة عكار بشمال لبنان.

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