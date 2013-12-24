راشد بن سعود يستقبل قنصل السودان

استقبل سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، في مكتبه في الديوان الأميري أمس، الدكتور حمدي عثمان طه قنصل عام جمهورية السودان الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله كقنصل عام لبلاده لدى الدولة.

ورحب سمو ولي عهد أم القيوين بالقنصل.. متمنيا له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد في الدولة.. منوها بالعلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات وجمهورية السودان الشقيقة في المجالات كافة.

من جانبه تقدم قنصل عام السودان بالشكر إلى دولة الإمارات حكومة وشعبا، على ما حظي به من حفاوة وتكريم منذ وصوله للدولة.

حضر المقابلة الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري في أم القيوين وعدد من المسؤولين.