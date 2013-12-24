ولي عهد عجمان يؤكد على تعزيز الشراكة مع الدوائر المجتمعية

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية أمس، اجتماع مجلس أمناء المؤسسة. وأكد سموه خلال الاجتماع ضرورة تنفيذ خطة المؤسسة في خدمة العمل الخيري والأعمال الإنسانية، التي تشارك فيها المؤسسة في خدمة المجتمع وتبني مشاريع خدمية مجتمعية، تساعد الفئات المستهدفة وتعزز الشراكة المجتمعية مع الدوائر المجتمعية، لخدمة الفئات المستهدفة.

حضر الاجتماع، الذي عقد في مقر المؤسسة، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل سمو الحاكم للشؤون المالية والإدارية نائب رئيس المجلس، والشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي مدير عام المؤسسة، إضافة إلى أعضاء المجلس.

ووجه سمو ولي عهد عجمان الشكر لأسرة المؤسسة على كل الجهود المبذولة، للارتقاء بالعمل المؤسسي وتحقيق الأهداف المنشودة.

وناقش المجلس خلال الاجتماع مجموعة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث استعرضت الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي الموازنة التقديرية للمؤسسة لعام 2014، موضحة كل الإيرادات والمساعدات والمصروفات، وفق السياسة المرسومة لها، واعتمد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي الموازنة بعد الاطلاع وإبداء الملاحظات عليها.

كما استعرضت الإنجازات، والخدمات المقدمة، والبرامج، والمشاريع الجارية، والمقبلة، والقرارات، والتوصيات.

وتناول الاجتماع عدة مشاريع تطويرية، أهمها الربط الإلكتروني بين الجمعيات العاملة في الإمارة، واقتراحات هادفة حول تنميه موارد المؤسسة المالية وتنوعها.