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رئيس قطاع الإسكان: إدراج شروط السكن الاجتماعى فى القانون الجديد

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رئيس قطاع الإسكان: إدراج شروط السكن الاجتماعى فى القانون الجديد رئيس قطاع الإسكان: إدراج شروط السكن الاجتماعى فى القانون الجديد

قالت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان، إن مجلس الوزراء لم يعتمد حتى الآن الاشتراطات التى وضعتها الوزارة بشأن الإسكان الاجتماعى بسبب رغبة الدكتور الببلاوى فى وضع هذه الاشتراطات ضمن قانون الإسكان الاجتماعى.

وأضافت هاشم فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، اليوم الاثنين، أن المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان أكد لمجلس الوزراء، أنه سيتم وضع هذه الشروط فى القانون الجديد، ولكن ذلك سيؤدى إلى تأخر الإعلان عن طرح الوحدات السكنية لحين إجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة وعرض القانون على المجلس، لافتة إلى أنه سيتم توضيح هذه الصورة وإرسالها لمجلس الوزراء لاعتماد الشروط حتى يتسنى طرح الوحدات السكنية بناء على هذه الشروط.

وكان اللواء محمد ناصر حسين، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، قد أكد أن الشروط تتضمن تحديد السن والدخل فضلا عن عدد من الشروط، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه وعدم حصول أى مواطن على حق غيره، مؤكدا أنه فور اعتماد مجلس الوزراء هذه الشروط سيتم الإعلان عن طرح المرحلة العاجلة للحجز.

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