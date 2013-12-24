انتهاء فعاليات دورة "مهارات العلاقات العامة التسويقية" بالأهرام الكندية

انتهت مساء اليوم فعاليات دورة "مهارات العلاقات العامة التسويقية"، التى نظمها قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية على مدار ثلاثة أسابيع تحت رعاية الدكتور فاروق إسماعيل، رئيس الجامعة، والدكتورة ليلى عبد المجيد، عميد كلية الإعلام.

وقالت الدكتورة أمل السيد، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، إن الهدف من الدورة هو تنمية وتطوير مهارات العاملين فى مجال العلاقات العامة فى كليات الجامعة، حيث انتهت بعمل خطة مقترح لتطوير العلاقات العامة لجامعة الأهرام الكندية.

وأوضحت الدكتورة إيناس عبد الحميد، منسق برنامج الدورة والمدرس بالقسم، أن الدورة تناولت عدة موضوعات منها العلاقات العامة وإدارة الأزمة، والعلاقات العامة وتنظيم الأحداث الخاصة، وإنتاج المواد الإعلامية والتعامل مع وسائل الإعلام.

كما أضافت "السيد"، أن هذه الدورة بداية لسلسلة من الدورات التى ينظمها القسم، وتستهدف بناء قدرات الإداريين العاملين فى الجامعة فى عدة مجالات مثل إعداد المواقع الإلكترونية وأسس الترويج للمؤسسات التعليمية.