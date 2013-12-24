أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

انتهاء فعاليات دورة "مهارات العلاقات العامة التسويقية" بالأهرام الكندية

Google+ Print
انتهاء فعاليات دورة "مهارات العلاقات العامة التسويقية" بالأهرام الكندية انتهاء فعاليات دورة "مهارات العلاقات العامة التسويقية" بالأهرام الكندية

انتهت مساء اليوم فعاليات دورة "مهارات العلاقات العامة التسويقية"، التى نظمها قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية على مدار ثلاثة أسابيع تحت رعاية الدكتور فاروق إسماعيل، رئيس الجامعة، والدكتورة ليلى عبد المجيد، عميد كلية الإعلام.

وقالت الدكتورة أمل السيد، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، إن الهدف من الدورة هو تنمية وتطوير مهارات العاملين فى مجال العلاقات العامة فى كليات الجامعة، حيث انتهت بعمل خطة مقترح لتطوير العلاقات العامة لجامعة الأهرام الكندية.

وأوضحت الدكتورة إيناس عبد الحميد، منسق برنامج الدورة والمدرس بالقسم، أن الدورة تناولت عدة موضوعات منها العلاقات العامة وإدارة الأزمة، والعلاقات العامة وتنظيم الأحداث الخاصة، وإنتاج المواد الإعلامية والتعامل مع وسائل الإعلام.

كما أضافت "السيد"، أن هذه الدورة بداية لسلسلة من الدورات التى ينظمها القسم، وتستهدف بناء قدرات الإداريين العاملين فى الجامعة فى عدة مجالات مثل إعداد المواقع الإلكترونية وأسس الترويج للمؤسسات التعليمية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365