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الحكومة: المساعدات الإماراتية بلغت 4.9 مليار دولار ووعدت بتنمية الصعيد

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الحكومة: المساعدات الإماراتية بلغت 4.9 مليار دولار ووعدت بتنمية الصعيد الحكومة: المساعدات الإماراتية بلغت 4.9 مليار دولار ووعدت بتنمية الصعيد

قال السفير هانى صلاح الدين المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن حزمة المساعدات الإماراتية لمصر بلغ 4.9 مليار دولار، لدعم اقتصادياً وسياسياً، لافتا إلى الدولة الشقيقة ستتبنى تنمية الصعيد، وأن الوزير سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتى سيقوم بزيارات لتلك المحافظات.

وأشار "صلاح الدين" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة إلى أن زيارة "الجابر"، تأتى فى إطار متابعة التقدم المحرز فى تنفيذ المشروعات التى تضمنتها اتفاقية دعم البرنامج التنموى لمصر بقيمة 4.9 مليار دولار، والتى تم توقيعها خلال زيارة الدكتور الببلاوى إلى الإمارات فى أكتوبر 2013، وهى الاتفاقية التى تتضمن عددا من المشروعات لتطوير القطاعات والمرافق الخدمية والارتقاء بالأوضاع المعيشية والحياتية والتنمية البشرية للشعب المصرى.

تجدر الإشارة إلى أن المشروعات التنموية التى تغطيها اتفاقية دعم البرنامج التنموى لمصر، تتضمن بناء 25 صومعة لتخزين القمح والحبوب بسعة 60 ألف طن للصومعة الواحدة، كما تشمل بناء 79 وحدة للرعاية الصحية الأساسية (طب الأسرة) فى مناطق لا تتوفر فيها حاليا هذه الخدمات، إضافة إلى إنشاء خطين لإنتاج أمصال اللقاحات بما يرفع الاكتفاء الذاتى ضمن هذا المجال الحيوى إلى نسبة 80%.
> وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور حازم الببلاوى سيحضر اليوم، الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة بحظر جماعة الإخوان المسلمين وإدارة أموالها المتحفظ عليها.

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مصر 365

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