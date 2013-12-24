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أهالى الوراق يطالبون بتعديل المقرات الانتخابية وفق الرقم القومى

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أهالى الوراق يطالبون بتعديل المقرات الانتخابية وفق الرقم القومى أهالى الوراق يطالبون بتعديل المقرات الانتخابية وفق الرقم القومى

ناشد أهالى الوراق وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ضرورة تعديل أماكن مقراتهم الانتخابية طبقا لعناوينهم المدونة فى بطاقة الرقم القومي، بدلاً من المقرات الأخرى التى يوزعون عليها وليست بدوائرهم والبعيدة عنهم، ما يجعلهم يعانون ويجدون مشقة فى الإدلاء بصوتهم ويمتنع الجانب الآخر عن الإدلاء بصوته لصعوبة وصوله إلى مقر اللجنة.

وقال يحيى العقيلى، مدير مدرسة الأمل للتعليم الأساسى بالوراق، إن الكثير من أهالى الوراق وبشتيل اضطروا إلى الإحجام عن الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الأخيرة سواء انتخابات رئاسة الجمهورية أو انتخابات مجلسى الشعب والشورى، وكذلك الاستفتاء على الدستور تلك التى أجريت بعد ثورة 25 يناير وذلك للتوزيع العشوائى الذى تقوم به وزارة الداخلية للناخبين.

وأضاف العقيلى لــ"اليوم السابع"، أن العديد من أهالى الوراق خاصة من كبار السن والسيدات فوجئوا بأن مكان الإدلاء بأصواتهم فى بشتيل ونفس الحال حدث مع الكثيرين من أهالى بشتيل والذين فوجئوا بأن مكان الإدلاء بأصواتهم بالوراق ولذلك أحجم عدد كبير منهم عن الإدلاء بصوته لمشقة الذهاب من الوراق إلى بشتيل والعكس.

وطالب العقيلى، وزير الداخلية بضرورة أن يكون موقع الاستفتاء طبقًا لعناوينهم المدونة فى بطاقة الرقم القومي، ليتمكنوا من الحصول على حقهم القانونى والدستورى فى الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر بداية من الاستفتاء على الدستور الذى سيجرى يومى 14 و15 من شهر يناير المقبل .

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