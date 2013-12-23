القبض على 13 راكب مصرى حاولوا السفر لليبيا بتاشيرات مزوره

ألقت سلطات مطار القاهرة الدولى اليوم “الإثنين” القبض على 13 راكبا مصريا حاولوا السفر إلى ليبيا بتأشيرات مزورة حصلوا عليها من مكتب سياحى مقابل 6 آلاف جنيه لكل منهم ..حيث تم تحرير محاضر لهم وإحالتهم للنيابة .

> وصرحت مصادر امنيه بالمطار بانه أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب الطائرة الليبية رحلة رقم 207 والمتجهة إلى بنى غازى إشتبه مشرف صالة السفر رقم 1 فى جوازات سفر 13 راكبا وبفحصها تبين تزوير تأشيرات الدخول إلى ليبيا ..وأقر الركاب بحصولهم على التأشيرات من مكتب سياحى بوسط القاهرة مقابل 6 آلاف جنيه.

> وقد أمر اللواء علاء الدين على مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة بتحرير محاضر لهم وإحالتهم للنيابة .

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