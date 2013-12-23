طلال سلامة يستعد لطرح ألبومه الجديد مطلع 2014

يستعدّ الفنان طلال سلامة مع مطلع العام الميلادي الجديد 2014 لتقديم ألبوم جديد، يضم عدداً من الأعمال الغنائية، التي حرص من خلالها الفنان على التنوع في محتوى كلماتها وألحانها. ويضم الألبوم مجموعة من أبرز الشعراء في ساحة الأغنية، مثل الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن، والذي يطرح له طلال أغنية حملت اسم "كل ما دعاني الشوق"، والتي صاغ لحنها طلال بنفسه، وتقول كلماتها:

كل ما دعاني الشوق للقلب الأول

ألقى مكان القلب في الصدر تنهيد

وطيوف ذكرى في الحنايا تجول

تجمع صور وأوراق من باقي العيد

مدري سبقني الوقت والا تحول

أخلف ربيعي وادهرن المواعيد

أو هو الصبا .. نجمٍ رقى ثم حول

غاب وسما وجهي مشيب وتجاعيد

أحبابنا ليت الذي راح طول

وليت الذي باقي لما فات تجديد

انتم مثل قلبٍ عرفته امنول

وأصبح مكان القلب في الصدر تنهيد

ومن الأعمال التي يحتويها الألبوم أغنية "صاحب البالين"، من كلمات عبد الله بوراس، وألحان ناصر الصالح، الذي يتعاون معه طلال سلامة في هذا الألبوم بأكثر من أغنية. ويقول مطلع أغنية "صاحب البالين":

يا صاحب البالين.. كذاب روح عني

يا ليل ااه يا عين.. علينا لا تغني

شبعان انا ودنياي.. ما قصرت وياي

وفر حواراتك حق الحبيب الجاي

بالإضافة إلى أغنية "الله يعينك عالسهر"، من كلمات الشاعر خالد المريخي، ولحن الفنان فيصل الراشد، وأغنية " أناديلك"، من كلمات الشاعر تركي المشيقح، ومن ألحان ناصر الصالح، و"حاسب الوقت" من كلمات قوس، ومن ألحان ياسر أبو علي، ويقول مطلعها:

حاسب القلب اللي حبك انت ...لا تحاسب اللي مغلوب على أمره

حاسب القلب اللي ظمك انت...واهدالك العمر كله حلوه ومره

وانا قلبي وين ما يروح اتبعه...كل شي (ن) لي يقوله اسمعه

ومن الكويت، يتعاون طلال سلامة مع الشاعر خالد البذال في أغنية "إلاّ هذي"، من ألحان طلال سلامة، و"الله يعينك"، من كلمات خالد المريخي، ومن ألحان فيصل الراشد، وأغنية "صبري عليه"، من كلمات أسير الرياض، ومن ألحان حمد الخضر، وأغنية "صوت المحطة"، من كلمات الشاعر أسير، ومن ألحان شاهر الناصر، ومع الكاتب الشيوخي والملحّن القطّان بأغنية "سكر جنابك"، وأغنيتين من ألحان ياسر بوعلي، هما "ماني طبيعي"، و"حاسب القلب" من كلمات ياسر القحطاني.

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