فنانون مصريون يشاركون في إحياء حفلات فنية في المنامة

تنوعت الفعاليات التي شهدتها البحرين بمناسبة احتفال المملكة بالعيد الوطني وعيد الجلوس، وتضمنت حفلات غنائية وموسيقية ومسرحية وعروض أوبرالية وتراثية.

ولأول مرة، شارك فنانون مصريون في إحياء احتفال مملكة البحرين، الذي أقيم في جزر أمواج السياحية في البحرين، حيث قدّمت الفنانة مروة نصر مجموعة من أشهر أغانيها المصرية .

وقدّم بعدها المطرب إيهاب توفيق والفنانة مروة أوبريت "البحرين"، بمشاركة نجوم من البحرين ومن مصر؛ والأوبريت من كلمات عارف الشاهل، ومن ألحان المطرب محمد نور، الذي شارك أيضاً في غناء الأوبريت.

وغنّت مروة نصر، لأول مرة أغنيتها الخليجيّة الجديدة "غلطة"، حيث تفاعل معها الجمهور، وكانت من كلمات الشاعر أسير الرياض، ومن ألحان حمد الخضر، ومن توزيع إسلام ميرغني .

مروة أكّدت للصحافة،على هامش الحفل، أنّها ستضمّ هذه الأغنية إلى ألبومها الجديد "أحسن حالاتي"، الذي سوف يصدر بداية العام المقبل.

وقال منظّم المهرجان عبد الرحمن سلطان إنّ مهرجان "البحرين تجمعنا" ضمّ في دورته الثانية حفلات غنائية لعدد من الفنانين العرب إلى جانب فعاليات ثقافية واجتماعية، من بينها فعالية القرية التراثية وعروض للأزياء ومأكولات شعبية وألعاب شعبية وإلقاء قصائد.

وشهد الافتتاح العرض الأول للأوبريت الغنائي "يالحلوة يالبحرين"، الذي كتبه الشاعر البحريني عارف الشاهل، ولحّنه المصري محمد نور، وتولى توزيعه موسيقياً عارف عامر، وشارك في غنائه من مصر المطرب إيهاب توفيق والمطربة مروة نصر والمطرب والملحن محمد نور، ومن البحرين المطربة شيماء محمد ومحمد الحمادي ومحمد الكعبي وعازف الجيتار خالد الذوادي.

وأحيت الفنانة لطيفة حفل شركة "دي إتش ال" إكسبرس، بمناسبة العيد الوطني لمملكة البحرين، في فندق ريتز كارلتون البحرين، بحضور كبار الشخصيات من البحرين والسعودية الذين شاركوا نجمة الغناء العربي لطيفة مجموعة من أروع أغانيها القديمة والجديدة، في سهرة امتدّت حتى ساعات الصباح.

وأحيت الفنانة المصرية شيماء محمد حفلاً كبيراً في رابع ليالي مهرجان "البحرين تجمعنا 2" بمملكة البحرين، بحضور حشد جماهيريّ، تزامناً مع احتفالات البحرين بعيدها الوطني الثاني والأربعين، بمجمع لاغون في جزر أمواج بمدينة المحرق.

وغنت الفنانة بصوتها العذب مزيجاً من الأغاني المصرية والعربية والخليجية، حيث ألهبت الحضور بصوتها الشجي؛ ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعدّ فيه شيماء محمد لطرح أغنية دويتو في القريب.

ويأتي حضورها إلى المملكة بعد النجاح الذي حققته أغنية "نفضل نحبك"، التي غنتها مع مدحت صالح ومحمد الحلو، من أجل جمهورية مصر العربية، تضامناً مع ما تمرّ به من أحداث.

كما أحيت فرقة الشيّاب الكويتية حفلاً، استطاعت من خلاله أن تنال إعجاب الجمهور البحريني والخليجي، في أول حفل لها خارج إطار برنامج "أراب أيدل".

وقدمت وزارة الثقافة البحرينية حفلاً أوبرالياً بعنوان "ما نامت المنامة"، شاركت فيه فرقة أوركسترا فرساي بالتّنسيق مع السّفارة الفرنسيّة.

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