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تعيين محام لمتهم يعتقد أنه من حزب الله يحاكم غيابيا في قضية اغتيال الحريري

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تعيين محام لمتهم يعتقد أنه من حزب الله يحاكم غيابيا في قضية اغتيال الحريري تعيين محام لمتهم يعتقد أنه من حزب الله يحاكم غيابيا في قضية اغتيال الحريري

أعلن مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان أنه تم تعيين محام لحسن مرعي(الذي يعتقد أنه عضو بحزب الله) المتهم في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري وذلك بناء على طلب قاضي الإجراءات التمهيدية بالمحكمة دانيال فرانسين .
> وذكر البيان الذي نشرته المحكمة الدولية عبر موقعها الإلكتروني اليوم أن “رئيس مكتب الدفاع في المحكمة “فرانسوا رو” عين السيد محمد عويني، وهو محام في نقابة المحامين في تونس محاميا رئيسيا للدفاع عن حقوق حسن مرعي ومصالحه.
> وأشار البيان إلى يتمتع السيد عويني بخبرة طويلة في مجال العدالة الجنائية الدولية، ولا سيما أمام المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.
> وأوضح البيان أن “عويني قد شرع في عمله بالفعل بمقابلة عدة محامين وموظفين قانونيين، وخصوصا المحامين اللبنانيين المدرجين في قائمة المحامين، بهدف تشكيل فريق دفاعه. وما إن يتم تشكيل هذا الفريق، ويتسلم المواد اللازمة من مكتب المدعي العام للمحكمة، سيصبح بوسعه دراسة وتحليل الملف الضخم الذي أعده المدعي العام بالمحكمة، ومن ثم إجراء تحقيقاته، من أجل تحضير دفاعه عن حسن مرعي”.
> وطالب رئيس مكتب الدفاع بضرورة منح فريق الدفاع عن حسن مرعي ما يكفي من وقت وموارد على غرار ما هو متاح لمكتب المدعي العام، لكي يتمكن من أداء مهامه على أكمل وجه وضمان محاكمة عادلة للمتهم”.
> يشار إلى أن بعض وسائل الإعلام اللبنانية تقول إن حسن مرعي عضو في حزب الله ، فيما لم يخرج أي رد فعل من الحزب والحكومة اللبنانية على ذلك.
> على صعيد متصل.. قالت قناة “الجديد” التليفزيونية اللبنانية أن “رئيس اللبنانية السابق زعيم تيار المستقبل سعد الحريري سوف يحضر افتتاح جلسات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في 16 و 17 من يناير المقبل”.

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