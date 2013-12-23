وزيرة الصحة: طرح 10 أدوية جديدة لمواجهة “فيروس سي”

قالت الدكتورة مها الرباط – وزيرة الصحة – لـ “الإعلامية” رولا خرسا: إن الوزارة تبذل كل طاقتها لمواجهة “فيروس سي”، والقضاء عليه، مشيرة إلى أنه سيتم طرح 10 أدوية جديدة لفيروس “سي” خلال الشهور القليلة المقبلة.

> وأكدت وزيرة الصحة – خلال لقائها ببرنامج “البلد اليوم” على فضائية “صدى البلد” – أن صفقة الدواء الجديدة ستأتي إلى مصر بعد 7 شهور من الآن.

> وتابعت: تحديت جميع الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وقبلت منصب وزير الصحة، موضحة أن المرأة في مصر تستطيع الوصول إلى أعلى المناصب، رغم وجود بعض العراقيل التي تواجهها.

وأشارت إلى أن الوزارة تسعى الآن لتجديد جميع الخدمات في المستشفيات العامة والمركزية، وستشهد مصر طفرة كبيرة خلال الأيام المقبلة في تغيير المنظومة الصحية، خاصة المستشفيات الحكومية.