2013 ما بين مهرجان البراءة للجميع .. وأحكام القضاء الشامخ

كتب: فادي سعد

مرت مصر بثلاث أعوام عصيبة منذ يناير 2011 حتى العام الحالي على المستوى القضائي كان أبرزها الأحكام القضائية خلال العام الحالي والذي يعد أكبر عام حدثت في تغيرات كبيرة حيث خرج أناس من السجون إلى الحرية ونُزعت عن أحرار حريتهم ليدخلوا السجون مرة أخرى .

شهدت مصر في هذا العام عدد كبير من المحاكمات من محاكمة لرموز النظام الأسبق والنظام السابق والنشطاء الثابتين مهما تغيرت الأنظمة والذيت اعتادوا الدخول إلى الزنزانة والخروج منها على فترات متقطعة .

وبالنظر إلى الأحكام على مدار شهور العام فستعدد ما بين التأجيل المتكرر والأحكام النهائية سواء بالبراءة أو المؤبد أو إخلاء السبيل، وكانت التعليقات على هذه الأحكام إما أن تلاقي الاستحسان ووصف القضاء بالشامخ أو كانت بعدم الرضاء والانتقاد الشديد لمؤسسة القضاء .

إذا استعرضنا أبرز الأحكام التي صدرت في عام 2013 بترتيب الشهور سنجدها كالتالي :

يناير

شهدت بداية العام أول حالة إخلاء سبيل لأحد رموز النظام الأسبق في فترة حكم مبارك ووزير الزراعة الأسبق يوسف والي لتجاوزه المدة القصوى للحبس الاحتياطي في اتهامة بالفساد في قضية جزيرة البياضية ، ويلحق بوالي صديقه في نفس النظام وهو وزير الطيران الأسبق إبراهيم مناع وزوجته في اتهامة بقضية أرض الطيارين .

وجاء ثالث حكم في هذا الشهر مماثل لما سلف ذكرهم وهو إخلاء سبيل المتهمين في أحداث اقتحام فندق سميراميس، وبذلك تغيب أحكام البراءة والمؤبد وأحكام السجن النهائية عن ملامح هذا الشهر .

فبراير

حجز وزير الزراعة الأسبق أمين أباظة مكانه في مقاعد المخلى سبيلهم، فى قضية الاستيلاء على أراض بشرق قناة السويس ، وفي نفس الشهر تم قبول الاستئناف المقدم من أحد نجوم نظام مبارك وهو الدكتور زكريا عزمي، الرئيس الأسبق لديوان رئيس الجمهورية وقضت المحكمة بإخلاء سبيله في محاكمته بالكسب غير المشروع .

وسجل شهر فبراير حالة براءة واحدة والتي كانت من نصيب الإعلامي توفيق عكاشة من تهمة سب وقذف المحظورة .

مارس

كان هذا الشهر مختلف عن ال11 الأخرين حيث سجل تراجعًا خطوة إلى الوراء وتمثل ذلك في إلغاء حكم حبس حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق 12 عامًا فى اتهامه بالتربح وقررت المحكمة إعادة محاكمته من جديد أمام دائرة أخرى، وصدر حكم في قضية أخرى كانت محل اهتمام قطاع كبير من المصريين خاصة ألتراس أهلاوي وهى مذبحة بورسعيد وجاء الحكم فيها بالإعدام لـ 21 شخصاً، و5 بالسجن المؤبد، و6 بالسجن 15 عاماً .

أبريل

جاء أبريل ليخلي سبيل 4 من أعضاء حركة 6 أبريل، في اتهامهم بمقاومة السلطات، وإثارة الشغب أمام منزل اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق.

ووجه أبريل ضربة قاسمة لثوار ميدان التحرير بعد أن صدر حكم بإخلاء سبيل المخلوع مبارك، في قضية قتل المتظاهرين حيث انتهت فترة حبسه الاحتياطية.

كما شهد هذا الشهر سيجال محتدم بين الفنانة إلهام شاهين والداعية عبدلله بدر وهو ما أدى إصدار إقرار جنح الزاوية بحبسه سنة في قضية سب النجمة المصرية .

مايو

كان الأبرز في هذا الشهر وذلك لإصدار محكمة النقض، حكمًا نهائيًا بتأييد براءة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين في القضية المعروفة إعلاميا بموقعة الجمل وهو ما أثار الصدمة في عقول النشطاء والذين أطلقوا علي هذا الحكم لقب “مهرجان البراءة للجميع”.

يونيو

برأت المحكمة في يونيو أمين تنظيم الحزب الوطني والملقب بملك الحديد أحمد عز من تهمة احتكار الحديد في قضية شركة الدخيلة ، وحكمت المحكمة أيضًا بحبس الداعية أبو إسلام بعد إدانته بتهمة إزدراء الأديان 11 عاما وكفالة 3000 جنيه وذلك بعد قيامه بتمزيق الإنجيل والذي أعتبره الأقباط أحد الانتصارات بحسب وصفهم .

واستمر ما تم تسميته بمهرجان البراءة للجميع ليشمل الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، بإخلاء سبيله بكفالة قدرها 200 ألف جنيه، وذلك على ذمة قضايا الكسب غير المشروع .

يوليو

قضت جنايات جنوب القاهرة ببراءة أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق في إعادة محاكمته في قضية اتهامه بإهدار للمال العام باتحاد الإذاعة والتليفزيون بما قيمته 12 مليون جنيه والتي عرفت إعلاميا بقضية “بث مباريات كرة القدم” .

كما حصل الدكتور جمال جبريل عضو مجلس الشورى في عهد الإخوان المسلمين على إخلاء سبيل بكفالة قدرها 3000 آلاف جنيه بتهمة إهانة القضاة وأعضاء المجلس.

وحصل عبد الناصر سلامة رئيس تحرير جريدة الأهرام، على إخلاء سبيل بكفالة 5 آلاف جنيه، وذلك بعد نشره خبر عن إصدار النائب العام قرار بحبس المعزول مرسي، 15 يومًا، في قضية التخابر وهروب السجناء من سجن وادي النطرون.

ووجه القضاء في هذا الشهر ضربة قوية إلى صفوف نظام المعزول مرسي بعد إصداره الحكم بحبس هشام قنديل رئيس وزراء حكومة الإخوان لمدة سنة بشكل نهائي لرفضه تنفيذ حكم قضائي .

أغسطس

منح القضاء للمخلوع إخلاء السبيل في قضية هدايا الأهرام، وحصل أبنائه “علاء وجمال” على إخلاء السبيل في قضية قتل المتظاهرين، ولم يكن أبناء نظام المخلوع أفضل من أبناء نظام المعزول حيث قررت نيابة بني سويف إخلاء سبيل عمار نجل القيادي الإخواني محمد البلتاجي في اتهامه بالتحريض على العنف .

سبتمبر

قررت نيابة جنوب القاهرة، إخلاء سبيل صفوت حجازي، في قضية قتل المتظاهرين أمام مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم لعدم توافر الأدلة، وفي سياق أخر أمرت جنايات جنوب القاهرة بوقف إعادة محاكمة أحمد عز في اتهامه بغسل الأموال والاستيلاء علي المال العام وإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 100 مليون جنيه .

وفي سياق مواز ما بين محاكمة نظام مبارك ونظام مرسي قضت المحكمة بإخلاء سبيل الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية في عهد الإخوان محمد رفاعة الطهطاوي في ما يتصل بالتحريض على احتجاز وتعذيب واستجواب متظاهرين .

وكان الحبس 6 أشهر من نصيب الإعلامي توفيق عكاشة قضية سب وقذف مطلقته الإعلامية رضا الكرداوي .

أكتوبر

تعلق اكتوبر بالفنانين أكثر من رموز السياسية حيث تم إخلاء سبيل المطرب حاتم فهمى وآخرين، فى قضية النصب الإلكترونى الخاصة بشركة “جلوبال” بكفالة 50 ألف جنيه كل منهم، بالإضافة إلى إخلاء سبيل الفنان أحمد عزمي، في حيازته مخدرات بداخل شقته بشرم الشيخ بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه.

نوفمبر

حمل نوفمبر براءة اللواء حسن عبد الرحمن وآخرين في قضية فرم مستندات جهاز أمن الدولة، وفي جانب أخر صدر الحكم بالحبس 11 عاما على فتيات 7 الصبح.

ديسمبر

والذي صدم الأقباط بحكم فتنة الخصوص حيث قضت بالمؤبد ‏علي المتهم الرئيسي وتغريمه ‏15‏ ألف جنيه وبالسجن المشدد 15 سنة لأخرين، ولم يسلم نشطاء الثورة ورموز مبارك والإخوان، حيث الحكم على دومة وماهر وعادل بالسجن 3 سنوات ، وبراءة فتيات “7 الصبح”، وأيضًا براءة الفريق أحمد شفيق في قضية أرض الطيارين، والمؤبد لعضو حازمون أحمد عرفة في حيازة سلاح آلي .