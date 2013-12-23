سفير مصر لدى موسكو يجتمع بشباب الجالية لتهنئتهم بالسنة الجديدة

اجتمع اليوم السفير المصرى بموسكو الدكتور محمد عبد الستار البدرى، بالشباب المصرى المتواجد فى روسيا بمقر السفارة المصرية، وذلك ليوصل لهم برقية تهنئة الرئيس عدلى منصور للمصريين فى الخارج، بمناسبة عيد رأس السنة الجديدة.

وأكد الشباب المصرى فى موسكو لـ"اليوم السابع"، أن السفير سيعقد اجتماع كل شهر للمصريين فى السفارة للتواصل معهم، وأوضح لهم أن اتحاد المصريين فى الخارج هو أهم شىء، ومن المهم تكريم الشخصيات المصرية فى الخارج وقام بشرح خطة السفارة للتواصل مع المصريين فى روسيا.

ومن جانبهم، شكر الشباب المصرى السفير على جهوده وعلى تواصله معهم وعلى حكمته وعلى نتائج الاجتماع الناجح والذى بدأ وانتهى تحت رعايته.

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