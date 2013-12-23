5 عقبات قد تعيق استكمال الدوري

ينطلق الدوري الممتاز المصري لموسم 2013-2014 يوم الثلاثاء بمواجهة بتروجيت وطلائع الجيش.

ويستأنف الدوري بعد تأجيلات عديدة لانطلاقه بسبب الظروف الأمنية في مصر عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو الماضي.

وواجه الدوري صعوبات عديدة لانطلاقه كان أبرزها الموافقات الأمنية لوزارة الداخلية كما سيواجه عقبات أخرى لاستئنافه.

ويرصد FilGoal.com 5 عقبات قد تعيق استئناف المسابقة هذا الموسم.

وجود المصري

الدوري قبل الماضي ألغي بسبب سقوط 72 شهيدا في مباراة المصري والأهلي ببورسعيد، ويعود المصري للمشاركة في هذه النسخة بعد غياب عن النسخة الأخيرة للعقوبة.

وجود المصري في المسابقة دون صدور الحكم النهائي في القضية الجنائية قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة في ظل رفض قطاع كبير من الجماهير الحمراء عودة الفريق للمنافسات دون عقوبة حقيقية.

الأزمة الأكبر تكمن في خروج المصري لمواجهة العديد من الفريق في القاهرة بالإضافة إلى انتشار أنصار الأهلي في العديد من المحافظات.

الحالة الأمنية

قد تتسبب الاضطرابات الأمنية في مصر إلى توقف الدوري في أي لحظة كما حدث في الموسم الماضي الذي ألغي قبل نهايته بسبب مظاهرات 30 يونيو.

وفي ظل استمرار بعض التحركات الاعتراضية في الجامعات والشوارع في بعض المحافظات قد تتأثر عملية تأمين المباريات مما يعيق استئناف المسابقة.

الملاعب

العديد من الأندية ستلعب المباريات على ملاعب غير ملاعبها بسبب عدم موافقة الأمن على تأمينها.

هذه الأزمة قد تهدد العديد من المباريات خاصة فرق مثل المنيا الذي لم يتحدد أين سيلعب حتى الآن بالإضافة إلى الأهلي والزمالك والمصري.

الانتخابات

قد تهدد الاستحقاقات الانتخابية المتوقعة مسيرة الدوري هذا الموسم أيضا.

فوفقا لخارطة الطريق السياسية ستتوقف المسابقة لثلاث مرات لإقامة الاستفتاء على الدستور ثم الانتخابات البرلمانية ثم الانتخابات الرئاسية وستجرى الاثنين الأخيرتين على مرحلتين أو أكثر.

وفي حال مرور هذه الاستحقاقات بكل مراحلها بسلام حتى لا يتوقف الدوري أكثر من المفترض.

كأس العالم

يفرض الاتحاد الدولي لكرة القدم أن تنتهي كل المسابقات المحلية في دول العالم قبل انطلاق كأس العالم من أجل منح فرصة للاعبين المشاركين في الراحة.

فحتى الدول التي لن تشارك قد تكون تضم لاعبا محترفا أو أكثر يشارك مع منتخب بلاده في المونديال وهو ما دفع الفيفا لفرض إنهاء المسابقات المحلية مبكرا.

وتنطلق كأس العالم في الـ12 من يونيو 2014 وما يتطلب إنهاء الدوري المصري قبل منتصف مايو 2014.