أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

5 عقبات قد تعيق استكمال الدوري

Google+ Print
5 عقبات قد تعيق استكمال الدوري 5 عقبات قد تعيق استكمال الدوري

ينطلق الدوري الممتاز المصري لموسم 2013-2014 يوم الثلاثاء بمواجهة بتروجيت وطلائع الجيش.

ويستأنف الدوري بعد تأجيلات عديدة لانطلاقه بسبب الظروف الأمنية في عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو الماضي.

وواجه الدوري صعوبات عديدة لانطلاقه كان أبرزها الموافقات الأمنية لوزارة الداخلية كما سيواجه عقبات أخرى لاستئنافه.

ويرصد FilGoal.com 5 عقبات قد تعيق استئناف المسابقة هذا الموسم.

وجود المصري

الدوري قبل الماضي ألغي بسبب سقوط 72 شهيدا في مباراة المصري والأهلي ببورسعيد، ويعود المصري للمشاركة في هذه النسخة بعد غياب عن النسخة الأخيرة للعقوبة.

وجود المصري في المسابقة دون صدور الحكم النهائي في القضية الجنائية قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة في ظل رفض قطاع كبير من الجماهير الحمراء عودة الفريق للمنافسات دون عقوبة حقيقية.

الأزمة الأكبر تكمن في خروج المصري لمواجهة العديد من الفريق في القاهرة بالإضافة إلى انتشار أنصار الأهلي في العديد من المحافظات.

الحالة الأمنية

قد تتسبب الاضطرابات الأمنية في مصر إلى توقف الدوري في أي لحظة كما حدث في الموسم الماضي الذي ألغي قبل نهايته بسبب مظاهرات 30 يونيو.

وفي ظل استمرار بعض التحركات الاعتراضية في الجامعات والشوارع في بعض المحافظات قد تتأثر عملية تأمين المباريات مما يعيق استئناف المسابقة.

الملاعب

العديد من الأندية ستلعب المباريات على ملاعب غير ملاعبها بسبب عدم موافقة الأمن على تأمينها.

هذه الأزمة قد تهدد العديد من المباريات خاصة فرق مثل المنيا الذي لم يتحدد أين سيلعب حتى الآن بالإضافة إلى الأهلي والزمالك والمصري.

الانتخابات

قد تهدد الاستحقاقات الانتخابية المتوقعة مسيرة الدوري هذا الموسم أيضا.

فوفقا لخارطة الطريق السياسية ستتوقف المسابقة لثلاث مرات لإقامة الاستفتاء على الدستور ثم الانتخابات البرلمانية ثم الانتخابات الرئاسية وستجرى الاثنين الأخيرتين على مرحلتين أو أكثر.

وفي حال مرور هذه الاستحقاقات بكل مراحلها بسلام حتى لا يتوقف الدوري أكثر من المفترض.

كأس العالم

يفرض الاتحاد الدولي لكرة القدم أن تنتهي كل المسابقات المحلية في دول العالم قبل انطلاق كأس العالم من أجل منح فرصة للاعبين المشاركين في الراحة.

فحتى الدول التي لن تشارك قد تكون تضم لاعبا محترفا أو أكثر يشارك مع منتخب بلاده في المونديال وهو ما دفع الفيفا لفرض إنهاء المسابقات المحلية مبكرا.

وتنطلق كأس العالم في الـ12 من يونيو 2014 وما يتطلب إنهاء الدوري المصري قبل منتصف مايو 2014.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر