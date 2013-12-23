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الدفاع العراقية: تدمير معسكرين لـ"داعش" فى صحراء الأنبار

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الدفاع العراقية: تدمير معسكرين لـ"داعش" فى صحراء الأنبار الدفاع العراقية: تدمير معسكرين لـ"داعش" فى صحراء الأنبار

أكدت وزارة الدفاع العراقية، أن طائرات الجيش دمرت معسكرين تابعين إلى ما يسمى بالدولة الإسلامية فى العراق والشام المعرفة بــ"داعش"، فى صحراء محافظة الأنبار.

وقال المستشار الإعلامى لوزارة الدفاع الفريق الركن محمد العسكرى، فى بيان له، اليوم الاثنين، إن القوات المسلحة تقوم بمطاردة وقصف معسكرات تنظيم "داعش" الإرهابى فى قاطع عمليات الأنبار والجزيرة بعد أن تمكنت طائرات الرصد والاستطلاع من تحديد الأهداف بدقة متناهية، ثم توجيه ضربات موفقة إلى هذه الأهداف والتى أدت إلى تدمير معسكرين فى صحراء الأنبار.

ولفت البيان إلى أن العمليات لازالت مستمرة، لتحديد الأهداف ومعالجتها حسب متطلبات الموقف العملياتى.

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