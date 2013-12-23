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جهاد الخازن: شعبية «السيسي» هائلة وسيفوز بالرئاسة من الجولة الأولى إذا ترشح

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جهاد الخازن: شعبية «السيسي» هائلة وسيفوز بالرئاسة من الجولة الأولى إذا ترشح جهاد الخازن: شعبية «السيسي» هائلة وسيفوز بالرئاسة من الجولة الأولى إذا ترشح

قال جهاد الخازن، الكاتب الصحفي، إن أن الفريق أول عبد الفتاح ، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لديه شعبية هائلة و«لا يخشى الأمريكيين»، متوقعًا أن يفوز بالانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى في حال ترشحه.

وأوضح «الخازن»، في حواره لبرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، مساء الإثنين، أن «شعبية الإخوان في الشارع تراجعت ولا أحد ينكر ذلك»، مؤكدًا أن «كل التنظيمات الإسلامية المتطرفة خرجت من عباءة الإخوان».

وأضاف «الخازن»،أن «الاستقرار الأمني والسياسي في يؤدي إلى تحقيق الإستقرار في الدول العربية»، موضحًا أن «الموقف القطري تجاه الأوضاع في مصر غريب وأتمني أن يتراجعوا عنه».

وأشار «الخازن» إلى أن « الحالية هدفها تأسيس نظام ديمقراطي وليست دائمة»، مؤكدًا أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لديه شعبية هائلة و«لا يخشى الأمريكيين»، متوقعًا أن يفوز بالانتخابات الرئاسية في الجولة الأولى.

وفي سياق آخر لفت إلى أن «سوريا ستكون هي ثمن الاتفاق (الأمريكي – الإيراني)، لأن إيران ستتخلى عن سوريا مقابل مصلحتها مع أمريكا»، مضيفًا: «أؤيد حزب الله في مقاومة إسرائيل، وأعارضة فى تدخله بالشأن الداخلي السوري»

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