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نائب المحافظ الشرقية: 1036 مقرا انتخابيا جاهزة للاستفتاء

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نائب المحافظ الشرقية: 1036 مقرا انتخابيا جاهزة للاستفتاء نائب المحافظ الشرقية: 1036 مقرا انتخابيا جاهزة للاستفتاء

أكد اللواء سامى سيدهم نائب محافظ الشرقية، أنه تم الانتهاء من تجهيز المقار الانتخابية وعددها 1036 قابلة للتعديل، كما تم تدبير مبيت المستشارين والضباط وأفراد قوات الأمن والقوات المسلحة المشرفة على عملية الاستفتاء، بحيث يتم تدبير كافة الاحتياجات حتى انتهاء عملية الاستفتاء.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد مساء اليوم بديوان عام المحافظة، لبحث الاستعدادات لاستفتاء على الدستور.

أكد المستشار صلاح الدين عبد الحفيظ، رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية، أن عدد المراكز الانتخابية الرئيسية بلغ 23 مركزًا، مشيرًا إلى أن عدد الناخبين فى الشرقية يصل إلى 3 ملايين و664 ألفًا و485ناخبًا.

وأضاف، أن القضاة استعدوا للمشاركة فى الاستفتاء، لأنه واجب وطنى دون الميول لأى اتجاهات أو أيدلوجيات سياسية.

شارك فى الاجتماع كل من المستشار صلاح الدين عبد الحفيظ، رئيس الاستئناف ورئيس محكمة الزقازيق الابتدائية والعميد خالد توفيق، قائد قوات التأمين بمحافظة الشرقية والعقيد محمد إسماعيل، المستشار العسكرى للمحافظة واللواء طارق ربيع، مساعد مدير أمن الشرقية ورؤساء قطاعات التأمين بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن.

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مصر 365