الأمين المساعد لجامعة الزقازيق: يستنكر اعتداء الإخوان على عميد صيدلة

استنكر "ثروت موافى" الأمين المساعد لجامعة الزقازيق اقتحام طلاب جماعة الإخوان لمكتب عميدى كلية الصيدلة والتربية والتى أسفرت عن الاعتداء على الأول الدكتور عبد الله الشنوانى ونقلة للعناية المركزة فى حالة نفسية حرجة وارتفاع ضغط الدم وكدمات بالرأس والصدر.

وقال فى تصريحات خاصة لليوم السابع إنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الطلاب المتورطين فى الواقعة مؤكد أنه سيتم أعداد خطة لتأمين الجامعة والأساتذة والطلاب وضمان عدم تكرار أى عنف إخوانى تجاه الأساتذة أو الطلاب لافتا أنه تم تزويد طاقم الأمن الإدارى مؤخرا بـ55 ضابطا وفردا.

مؤكد أنه فى حالة حدوث أى عنف من طلاب الإخوان سيتم الاستعانة على الفور بالشرطة.