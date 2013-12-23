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بالصور.. إدارة سمنود التعليمية بالغربية تنظم مهرجان مصر أم الدنيا

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نظمت اليوم الاثنين الإدارة التعليمية تحت رعاية إيمان عبد المعز، مدير الإدارة مهرجان الطفولة والأنشطة، تحت شعار " أم الدنيا أد الدنيا" بمدرسة سمنود الثانوية الصناعية بحضور مديرى الإدارات التعليمية وعدد من رؤساء الأحزاب وممثلى حملة تمرد بالغربية، والمحاسب عبد الرحمن العرباوى رئيس مجلس مدينه سمنود.

وأكد عبد الفتاح عوكل، عضو اللجنة التنظيمية للمهرجان بأن إدارة سمنود قامت بتنظيم بالعديد من المهرجانات خلال الفترة الماضية، إلى جانب تنظيم عدد من المهرجانات خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضاف أن الاهتمام بالأنشطة يعد أول خطوات النجاح من أجل تحقيق مستوى تعليمى أفضل, وتضمن المهرجان تقديم عدد من الفقرات منها فقرة وقت الشدائد، أغنية ابن مصر، فقرة علمونا فى مدرستنا، عرض رياضى، أوبريت البنات البنات، وأطفال نغنى لفرحتنا، أغنية نقطه دم أوبريت ارمى حمولك علىّ، عرض مجمع كاراتيه،فقرة شعبيه يابهيه ـ،مونو دراما ألوان إلى جانب عرض جمباز، ومسرحيه الانتخابات الفرعونية.

ومن جانبها، أكدت إيمان شاهين، مدير إدارة تعليم سمنود على أهميه حب الانتماء إلى مصر، وحب العمل من أجل تربيه الأطفال لبناء جيل جديد.

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