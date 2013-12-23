غدا.. وزير التموين يضع حجر أساس إنشاء صومعة خزين قمح فى الإسماعيلية

يستقبل اللواء أحمد بهاء الدين القصاص، محافظ الإسماعيلية، صباح غدًا الثلاثاء، اللواء محمد أبو شادى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى زيارة ميدانية لمحافظة الإسماعيلية.

وقال المحافظ، فى بيان له، إن برنامج وزير التموين للإسماعيلية يتضمن وضع حجر الأساس لإنشاء صومعة تخزين القمح بقرية فنارة بمركز ومدينة فايد، وهى واحدة من ثلاث صوامع، وتم الموافقة على تخصيصها للإسماعيلية بالقرار الجمهورى رقم 150 لسنة 2001، بسعة تخزينية إجمالية قدرها 90 ألف طن بواقع 30 ألف طن لكل صومعة.

وتبلغ المساحة المخصصة لإنشاء صومعة فنارة، 14 ألفًا و400 متر مربع، ويتم إنشاء هذه الصوامع بتمويل من جانب دولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودى، كما يتضمن برنامج زيارة وزير التموين للإسماعيلية تفقد مجمع مخابز القوات المسلحة النصف آلية بمنطقة أبو عطوة بمركز الإسماعيلية، والمقام على مساحة 17600 متر مربع.

ويضم المجمع 24 خط إنتاج نصف آلى، بطاقة إجمالية مستهدفة وقدرها 850 ألف رغيف بلدى يوميًا على ورديتين، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للخط الواحد 20 ألف رغيف فى الساعة.

كما يتفقد الوزير مجمع المخابز النصف آلية بحى ثان الإسماعيلية المقام على مساحة أربعة آلاف متر مربع، وبه 5 خطوط إنتاج كاملة، وينتج 32 ألف رغيف يوميًا بواقع 9 آلاف رغيف فى الساعة، والطاقة الإنتاجية المستهدفة تصل إلى مليون رغيف بلدى يومياً على ورديتين، ويضم عدد 200 عامل وتبلغ تكلفته 15 مليون جنيه.

ويختتم وزير التموين جولته بالإسماعيلية، بتفقد مجمع الأهرام الاستهلاكى بشارع البحرى بحى ثان الإسماعيلية.