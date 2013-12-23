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غدا.. أولى جلسات محاكمة هشام جنينه لاتهامه بسب وقذف المستشار الزند

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غدا.. أولى جلسات محاكمة هشام جنينه لاتهامه بسب وقذف المستشار الزند غدا.. أولى جلسات محاكمة هشام جنينه لاتهامه بسب وقذف المستشار الزند

المستشار هشام جنينة

تبدأ محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار منير محمد عبد الفهيم، غدا “الثلاثاء”، أولى جلسات محاكمة المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ومجدي الجلاد رئيس تحرير جريدة ” المصري اليوم “(سابقا) والصحفي محمد السنهوري المحرر بالجريدة، في قضية اتهامهم بارتكاب جريمة القذف العلني بطريق النشر بحق نادي قضاة ورئيسه المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة وأعضاء مجلس إدارة النادي.
> وكان مجلس القضاء الأعلى قد سبق وأن أمر بندب المستشار خليل عمر قاضيا للتحقيق في البلاغات المقدمة من المستشار أحمد الزند بصفته رئيسا لنادي قضاة مصر، وكذا بلاغات وكيل وأعضاء مجلس إدارة النادي، ضد هشام جنينه عن حديثه الذي أدلى به إلى الصحفي محمد صبري السنهوري المحرر الصحفي بجريدة المصري اليوم، ونشر الأخير للحوار في العدد الصادر برقم 2732 .
> وكشفت تحقيقات المستشار خليل عمر قاضي التحقيق، أن هشام جنينه قد قال خلال حديثه من رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر، بالقول، وأسند إليهم أمورا تعد قذفا في حقهم.. فأمر قاضي التحقيق بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة، بعدما أسند إليهم ارتكابهم جريمة القذف العلني بطريق النشر.
> وتضمن قرار الإحالة الكاتب الصحفي مجدي الجلاد باعتبار أنه كان يشغل منصب رئيس تحرير جريدة “المصري اليوم” وقت نشر الحوار في 16 يناير من العام الماضي، وذلك لتقاعسه عن أداء الواجب الذي يفرضه القانون الذي أوجب على رئيس التحرير الإشراف على الحديث الذي تضمن العبارات موضوع الاتهام، حيث لم يباشر اختصاصه الوظيفي من حذف وتعديل العبارات التي تشكل خرقا للقانون، على نحو ترتب عليه نشر الحوار متضمنا عبارات القذف محل الاتهام.

أ ش أ

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