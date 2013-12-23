مسيرة لـ"الإخوان" بطنطا تتحول لاشتباكات مع الشرطة بالشماريخ وقنابل الغاز

كتب : رفيق ناصف وأحمد فتحي الإثنين 23-12-2013 21:42

شهد شارع البحر بمدينة طنطا مسيرة نظّمها العشرات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي للتنديد بما أسموه بـ"الانقلاب على الشرعية" والقبض على قيادات أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ورفض الدستور.

وتجمّع المتظاهرون أمام شارع نادي طنطا الرياضي، الكائن به مديرية أمن الغربية والمجاور لمبنى ديوان عام المحافظة، وحدثت احتكاكات بينهم وبين قوات الأمن المتمركزة في مدخل الشارع فأطلق الإخوان الشماريخ والألعاب النارية على قوات الشرطة، ما دفع الشرطة لإطلاق قنابل الغاز المسيّل للدموع بكثافة لتفريقهم والسيطرة على الموقف، وتشهد المنطقة عمليات كر وفر بين الطرفين.