مباحث رأس غارب تستمع لأقوال الناجي الوحيد من غرق “لنش” البحر الأحمر

كشفت التحقيقات التي أجراها الرائد أحمد الطريفي، رئيس مباحث رأس غارب ، مع الناجي الوحيد من طاقم المركب السياحي الغارق ويدعي “على محمد مبروك 40 سنة” أنهم غادروا ميناء شرم الشيخ صباح السبت الماضي، يوم غرق المركب، موضحًا أن سوء الأحوال الجوية الذي وقع مساءًا وارتفاع الامواج وسرعة الرياح أمام شواطئ رأس شقير تسببت في حدوث ثقب داخل المركب ودخول المياه وأن السرعة التي حدث بها الثقب ودخول المياه لم يتمكن أحد من الطاقم من النزول للزوديك الموجود أسفل ووجدوا انفسهم داخل مياه البحر.

وأضاف “مبروك” أنه أمسك بقطعة من الخشب من بقايا حطام المركب الغارق وظل يقاوم الغرق والأمواج لمدة 15 ساعة متواصلة وان شاهد طائرات البحث تمر فوقه اكثر من مرة ولكنها كانت مرتفعة بمسافات كبيرة عن سطح الماء حتى عثر عليه أحد لنشات الانقاذ التابعة لشركة بترول خليج السويس وهو في حالة صحية سيئة وتعرض للإغماء فور انتشاله من المياه .