أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مباحث رأس غارب تستمع لأقوال الناجي الوحيد من غرق “لنش” البحر الأحمر

Google+ Print
مباحث رأس غارب تستمع لأقوال الناجي الوحيد من غرق “لنش” البحر الأحمر مباحث رأس غارب تستمع لأقوال الناجي الوحيد من غرق “لنش” البحر الأحمر

 

لنش – أرشيفية

كشفت التحقيقات التي أجراها الرائد أحمد الطريفي، رئيس مباحث رأس غارب ، مع الناجي الوحيد من طاقم المركب السياحي الغارق ويدعي “على محمد مبروك 40 سنة” أنهم غادروا ميناء شرم الشيخ صباح السبت الماضي، يوم غرق المركب، موضحًا أن سوء الأحوال الجوية  الذي وقع مساءًا وارتفاع الامواج وسرعة الرياح أمام شواطئ رأس شقير تسببت في حدوث ثقب داخل المركب ودخول المياه وأن السرعة التي حدث بها الثقب ودخول المياه لم يتمكن أحد من الطاقم من النزول للزوديك الموجود أسفل ووجدوا انفسهم داخل مياه البحر.

وأضاف “مبروك” أنه أمسك بقطعة من الخشب من بقايا حطام المركب الغارق وظل يقاوم الغرق والأمواج لمدة 15 ساعة متواصلة وان شاهد طائرات البحث تمر فوقه اكثر من مرة ولكنها كانت مرتفعة بمسافات كبيرة عن سطح الماء حتى عثر عليه أحد لنشات الانقاذ التابعة لشركة بترول خليج السويس وهو في حالة صحية سيئة وتعرض للإغماء فور انتشاله من المياه .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا