تأخر طائرة صنعاء بمطارالقاهرة 5 ساعات لإضراب المطارات باليمن

شهدت صالة الترانزيت بمطار القاهرة الدولي اليوم الإثنين تأخر إقلاع الطائرة اليمنية المتجهة إلى صنعاء 5 ساعات بسبب إضراب عمال هيئة الطيران المدنى اليمنية إحتجاجاً على عدم تلبية طلباتهم .

أثناء تصعيد ركاب رحلة الخطوط اليمنية رقم 603 والمتجهة إلى صنعاء، تلقى قائدها إشارة من مطار صنعاء يفيد بغلق المطار أمام حركة الملاحة بسبب إضراب عمال هيئة الطيران المدنى اليمنية وتم إنزال ركاب الطائرة وعددهم 206 ركاب إلى صالة الترانزيت وتوزيع وجبات عليهم حتى تم تعليق الإضراب وإستأنفت الطائرة رحلتها بكل ركابها.

كان عمال هيئة الطيران المدنى فى المطارات اليمنية قد أضربوا الإثنين وتوقفت المطارات عن العمل للمطالبة بتنفيذ طلباتهم والتى تتركز بإستقلال الهيئة وتم التوصل لإتفاق مع المضربين ووزير النقل اليمنى وتم تعليق الإضراب الذى تسبب فى خسائر ملايين الدولارات نتيجة تأخير وإلغاء حوالى 62 رحلة طيران فى 11 مطاراً رئيسياً فى اليمن.