وزير التنمية الإدارية: تم توفير ميزانية "الأدنى للأجور".. وندرس تطبيق "الأقصى" خلال شهرين

كتب : الوطن منذ 22 دقيقة

أكد المهندس هاني محمود، وزير التنمية الإدارية، أن مجلس الوزراء قرر رفع الحد الأدنى للأجور من 700 جنيه إلى 1200.

وأشار الوزير، خلال استضافته في برنامج "آخر النهار"، مع الإعلامية دعاء جاد الحق، إلى أنه سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بداية من يناير المقبل، وسيتم استثناء العاملين بشركات البترول.

وقال محمود: "تم توفير الموازنة الخاصة بالحد الأدنى للأجور 1200 جنيه بداية من يناير".

وأوضح الوزير أنه تتم دراسة تطبيق الحد الأقصى للأجور، مشيرًا إلى أن هذا التطبيق لن يتم حاليًا، وسيستغرق شهرين لدخوله حيز التنفيذ.