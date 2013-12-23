أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

وزير التنمية الإدارية: تم توفير ميزانية "الأدنى للأجور".. وندرس تطبيق "الأقصى" خلال شهرين

Google+ Print
وزير التنمية الإدارية: تم توفير ميزانية "الأدنى للأجور".. وندرس تطبيق "الأقصى" خلال شهرين وزير التنمية الإدارية: تم توفير ميزانية "الأدنى للأجور".. وندرس تطبيق "الأقصى" خلال شهرين

كتب : الوطن منذ 22 دقيقة

أكد المهندس هاني محمود، وزير التنمية الإدارية، أن مجلس الوزراء قرر رفع الحد الأدنى للأجور من 700 جنيه إلى 1200.

وأشار الوزير، خلال استضافته في برنامج "آخر النهار"، مع الإعلامية دعاء جاد الحق، إلى أنه سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بداية من يناير المقبل، وسيتم استثناء العاملين بشركات البترول.

وقال محمود: "تم توفير الموازنة الخاصة بالحد الأدنى للأجور 1200 جنيه بداية من يناير".

وأوضح الوزير أنه تتم دراسة تطبيق الحد الأقصى للأجور، مشيرًا إلى أن هذا التطبيق لن يتم حاليًا، وسيستغرق شهرين لدخوله حيز التنفيذ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية