وزير التنمية الإدارية: الحكومة جاهزة للاستفتاء.. ولأول مرة يتم إدخال التصويت الإلكتروني

كتب : الوطن منذ 19 دقيقة

أكد المهندس هاني محمود، وزير التنمية الإدارية، أن الحكومة جاهزة تمامًا لتوفير المناخ الملائم للاستفتاء على الدستور، يوميّ الرابع عشر والخامس عشر من يناير المقبل.

وقال الوزير، خلال استضافته في برنامج "آخر النهار"، مع الإعلامية دعاء جاد الحق: "طبعنا قوائم الناخبين، وسنوزّعها على جميع أقسام الشرطة تمهيدًا لإجراء عملية الاستفتاء".

وأشار محمود، إلى أن ما يقرب من 53 مليونًا و400 ألف شخص، لهم حق التصويت في الاستفتاء المقبل.

وأوضح الوزير، أنه سيتم تطبيق عيّنة استرشادية للتصويت الإلكتروني، من خلال 100 لجنة في القاهرة، للاستفتاء على الدستور، قائلاً: "التصويت الإلكتروني سيوفر ميزة كشف البطاقات المزورة، ويتمتع بسرعة تجميع أصوات الناخبين".