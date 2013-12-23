"اتحاد الجميعات الأهلية": "المركزي" قرر تجميد أرصدة 1055 جمعية منها "الإخوان"

كتب : محمد عاشور منذ 12 دقيقة

قال طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن البنك المركزي قرر تجيمد حسابات 1055 جمعية أهلية، مشيرا إلى أن جمعية الإخوان ضمن هذ العدد.

وأضاف عبدالقوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، أن هذا القرار مبني على حكم محمكة القاهرة للأمور المستعجلة في سبتمبر الماضي، والذي تم بعده تكليف لجنة لحصر أموال الجمعيات المخالفة، منوها بأن قرار تجميد الأرصدة بدأ تنفيذه يوم الخميس الماضي.

وأوضح عبدالقوي، أن قرار تجميد الأرصدة لا يعني حل تلك الجمعيات أو شطبها، مشيرا إلى أن جمعية الإخوان فقط هي التي تم حلها بناء على قرار النيابة العامة، وتابع "رأي الاتحاد في حل الجمعيات الأهلية استشاري فقط وغير ملزم لأي جهة".