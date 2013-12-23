أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

"اتحاد الجميعات الأهلية": "المركزي" قرر تجميد أرصدة 1055 جمعية منها "الإخوان"

Google+ Print
"اتحاد الجميعات الأهلية": "المركزي" قرر تجميد أرصدة 1055 جمعية منها "الإخوان" "اتحاد الجميعات الأهلية": "المركزي" قرر تجميد أرصدة 1055 جمعية منها "الإخوان"

كتب : محمد عاشور منذ 12 دقيقة

قال طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن البنك المركزي قرر تجيمد حسابات 1055 جمعية أهلية، مشيرا إلى أن جمعية الإخوان ضمن هذ العدد.

وأضاف عبدالقوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، أن هذا القرار مبني على حكم محمكة القاهرة للأمور المستعجلة في سبتمبر الماضي، والذي تم بعده تكليف لجنة لحصر أموال الجمعيات المخالفة، منوها بأن قرار تجميد الأرصدة بدأ تنفيذه يوم الخميس الماضي.

وأوضح عبدالقوي، أن قرار تجميد الأرصدة لا يعني حل تلك الجمعيات أو شطبها، مشيرا إلى أن جمعية الإخوان فقط هي التي تم حلها بناء على قرار النيابة العامة، وتابع "رأي الاتحاد في حل الجمعيات الأهلية استشاري فقط وغير ملزم لأي جهة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية