بوابة الخروج من نفق الإخوان | بقلم: ثروت الخرباوي

رحم الله المتنبي شاعر العرب حين قال: «لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها» فهل نسمع في أيامنا هذه من يقول: لكل داء دواء يستطب به الا الإخوان أعيت من يداويها! نعم أنا أعتبر ان الإخوان مرض أصيبت به مصر، ليس مرضا عاديا ولكنه من أخطر الأمراض التي من الممكن ان تصاب بها الأمم، مرض يسعى الى تفريقها، وتشتيتها، واراقة دماء أبنائها، وصولا الى تسليمها كاملة لأمريكا فتقوم بقسمتها على مهل كما تشاء، مرض يلعب بالدين ويتلاعب به ويسخره لأغراضه، وياللمفارقة الابليسية، يستغلون الدين ليصلوا به الى الدنيئة ! لذلك لا تجزع اذا أردنا ان نشخص المرض فقلنا ان الجسد المصري أصيب بورم خبيث اسمه الإخوان، وأن طريقة العلاج المثلى هي استئصال هذا الورم، اذا ان الخلايا السرطانية لا يمكن ان تتآلف مع باقي خلايا الجسم، بل تدمرها، وما يحدث الآن من جماعة الإخوان هو القيح الذي يخرج من بثور هذا الورم، هو الصديد ذو الرائحة الكريهة والذي تتأذى منه النفس القويمة، ولكن القيح لا يشعر بنفسه ولا يرى قبحه ولا يشم رائحة نتانته، بل قد يظن نفسه الجمال والحسن، وأشهد أنهم استطاعوا التغرير بأفراد جماعتهم وخديعتهم، فعاشوا ومازالوا يعيشون في وهم كبير، ومن أجل هذا الوهم يشعلون المظاهرات ويحرقون الجامعات.

> ولكن ماذا يريد الإخوان بالمظاهرات التي يقومون بها وبالعنف الذي يمارسونه وبالارهاب الذي يواجهوننا به؟ غاية ما يريدونه هو ادخال البلاد في حالة فوضى شاملة تتيح لهم القفز على الحكم مرة أخرى بعد هدم مؤسسات الدولة، أما كيفية الوصول الى حالة الفوضى فهي أولا عن طريق استمرار المظاهرات بشكل عشوائي، فيترتب على هذه المظاهرات التأثير على حركة التجارة الداخلية التي هي المصدر الوحيد لمعيشة خمسين مليون فرد فتتأثر معيشتهم، ومع المظاهرات يمارسون العنف والعمليات الارهابية فتتأثر حركة السياحة بشكل مستمر ولا تبدو لها أي انفراجة، والسياحة هي المصدر الرئيسي للدخل في مصر، مع ادخال طوائف وأطياف جديدة لحالة غضب مصطنعة، مثل الطلاب وبعض فصائل اليسار المتطرف، يصنعون من كل حادث سياسي معركة سياسية، فالدستور تثور عليه معركة، وقانون التظاهر تدور بشأنه معركة، ورفع الدعم على السلع تدور عليه معركة، وأهلا وسهلا بكل من يصنع معركة.

> ومع اشعال النار في مصر يسعى الإخوان الى تصفيف صفوفهم ورفع مشاعرهم للسماء، ولكي يختبر الإخوان تدريباتهم النفسية التي يخضعون بها أفرادهم، فانهم عن طريق بعض قياداتهم التي يظن الغافلون أنهم سلميون يطلقون مبادرات يبدو فيه شيئ من التراجع، فتكون هذه المبادرات بمثابة حقن مسكنة لأطياف سياسية واعلامية سطحية، وتكون رسالة للغرب مفادها ان الإخوان يرغبون في الصلح، الا أنها فوق هذا وذاك تكون اختبارا لمدى صلابة الأفراد، فاذا ما رفضت قواعد الجماعة هذه المبادرات وصمموا على أنه لا صلح الا بعودة مرسي ونظامه ساعتئذ تطمئن القيادات الى ثبات الداخل.

> ولكن ما هي طريقة الخلاص من مؤامرات الإخوان؟ ليس أمامنا الا ان نأخذ طريق المواجهة بحسم وردع بلا تهاون، وان كنت أشير الى ان رئيس الوزراء الببلاوي المعين من قبل البرادعي كان من أسباب تأخر اتخاذ الردع الأمني، وأن حسام عيسى كان من أسباب تحجيم الردع الأمني، ولكن ثمة مشكلة كبيرة تواجهنا هي جهل كثير من النخب السياسية وسطحيتها بحيث انها تنظر للاجراءات الأمنية على أنها تمس حقوق الانسان غير مدركة ان حق الدولة، وحق المجموع مقدم على حق الأفراد، فحيث الخطر يهدد البلاد فلا مجال للحديث عن الحقوق الفردية، وحيث يتعارض حق الفرد مع حق الدولة فان حق الدولة يكون هو المقدم، وكل من يعملون في مجال حقوق الانسان يعلمون ان الفرد يستمد حقوقه اذا ما أطاع قوانين الدولة، فاذا خرج عنها فلا حق له.

> ومع ذلك فاننا أمام نخب لا تعلم أننا نعيش في فترة استثنائية من تاريخ مصر، وفي الفترات الاستثنائية لا يجوز ان نُعمل الديموقراطية بشكلها الكامل، اذ أننا نعيش على خطر عظيم، وهذه النخب السطحية تُجري قياسات خاطئة على واقع ليس هو واقعنا، تتحدث عن حقوق فرعية في حين ان هناك شياطين بشرية تمسك بزمام حقوقنا الأصلية تريد ان تفتك بها، ساعتها لن يكون هناك حق في التظاهر أو حرية التعبير أو تداول السلطة أو أي شكل من أي أشكال الحياة الكريمة، ساعتها ستتحول بلادنا الى نسخة من أفغانستان في عهد طالبان.