وزارة التخطيط الليبية تحصي مستخدمي “الأنترنت” والأجهزة الذكية بالبلاد

تتواصل عملية مسح تقنية المعلومات عام 2013 ، بجمع بيانات إحصائية لمستخدمي شبكة “الإنترنت” والأجهزة الذكية والتي كانت أطلقتها مصلحة الإحصاء والتعداد السكاني الايام الماضية.

> وقال مدير فرع مصلحة الإحصاء والتعداد السكاني ببنغازي التابع لوزارة التخطيط الليبية يوسف القماطي في تصريح له اليوم ، إن الهدف من هذا المسح هو مساعدة المخططين وراسمي السياسات على فهم الواقع التقني للمعلومات في ليبيا لتلبية الاحتياجات المستقبلية للدولة.

> وأضاف القماطي أن المسح بدأ على مستوى ليبيا بتقسيمها إلى 667 منطقة ، وقد أجري المسح على 1420 أسرة من بنغازي والمرج والواحات واجدابيا بشكل عشوائي.

> وأوضح أن هذا المسح جاء كبداية لتطبيق المعايير الدولية التي يقاس بها تقدم الدولة في مجال تقنية المعلومات.

> يشار إلى أن المرة الأولى التي أجري فيها هذا الإحصاء في ليبيا كان العام الماضي .

أ ش أ