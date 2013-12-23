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وزارة التخطيط الليبية تحصي مستخدمي “الأنترنت” والأجهزة الذكية بالبلاد

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وزارة التخطيط الليبية تحصي مستخدمي “الأنترنت” والأجهزة الذكية بالبلاد وزارة التخطيط الليبية تحصي مستخدمي “الأنترنت” والأجهزة الذكية بالبلاد

تتواصل عملية مسح تقنية المعلومات عام 2013 ، بجمع بيانات إحصائية لمستخدمي “الإنترنت” والأجهزة الذكية والتي كانت أطلقتها مصلحة الإحصاء والتعداد السكاني الايام الماضية.
> وقال مدير فرع مصلحة الإحصاء والتعداد السكاني ببنغازي التابع لوزارة التخطيط الليبية يوسف القماطي في تصريح له اليوم ، إن الهدف من هذا المسح هو مساعدة المخططين وراسمي السياسات على فهم الواقع التقني للمعلومات في ليبيا لتلبية الاحتياجات المستقبلية للدولة.
> وأضاف القماطي أن المسح بدأ على مستوى ليبيا بتقسيمها إلى 667 منطقة ، وقد أجري المسح على 1420 أسرة من بنغازي والمرج والواحات واجدابيا بشكل عشوائي.
> وأوضح أن هذا المسح جاء كبداية لتطبيق المعايير الدولية التي يقاس بها تقدم الدولة في مجال تقنية المعلومات.
> يشار إلى أن المرة الأولى التي أجري فيها هذا الإحصاء في ليبيا كان العام الماضي .

أ ش أ

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