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الرئيس التشادي يلتقي غدا بقيادات إقليم دارفور

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الرئيس التشادي يلتقي غدا بقيادات إقليم دارفور الرئيس التشادي يلتقي غدا بقيادات إقليم دارفور

يلتقي الرئيس التشادي إدريس ديبي، غدا الثلاثاء في إطار زيارته الحالية للخرطوم، عددا من القيادات الأهلية ونواب البرلمان بولايات دارفور، كما يحضر اجتماع الآلية العليا لمتابعة مقررات وتوصيات ملتقي “أم جرس” للسلام في دارفور.
> وقال مقرر الآلية العليا لملتقي “أم جرس” لسلام دارفور حسن برقو-في تصريح مساء اليوم/ الاثنين/ -إن الرئيس التشادي إدريس ديبي سيتناول قضايا السلام والتنمية ووحدة دارفور في إطار السودان الموحد.
> وأضاف إن التواصل مع الحركات غير المسلحة سيكون حاضرا في اللقاء الذي سيشارك فيه عدد من الشخصيات الوطنية والسياسية السودانية .
> كما يستقبل الرئيس التشادي غدا النائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح، ونائب الرئيس حسبو عبد الرحمن، ومساعد الرئيس إبراهيم غندور، كل علي حدة .
> تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التشادي قد وصل للخرطوم مساء اليوم في زيارة رسمية للسودان تستغرق يومين، يجري خلالها مباحثات مع الرئيس عمر البشير.

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