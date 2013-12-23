أيالا ' عين ' فالنسيا في أمريكا الجنوبية

فالنسيا، (إفي): قدم نادي فالنسيا الإسباني اليوم لاعبه السابق والقائد السابق لمنتخب الأرجنتين فابيان أيالا سكرتيرا فنيا لأمريكا الجنوبية.

وأعرب أيالا عن امتنانه لاختياره لهذا المنصب، مبديا استعداده للاسهام في تقدم النادي.

وأوضح "أتمنى أن نتمكن من القيام بعمل جيد كي نكون بين أفضل الفرق في أوروبا"، مشيرا إلى وجود العديد من الجوانب التي يمكن تحسينها.

وأضاف "أنا ممتن للغاية إزاء انضمامي للمشروع.. أرى أن النادي يتغير وهناك الكثير من التطلعات".

من جانبه قال فرانسيسكو بيريز روفيتي، المدير العام الرياضي للنادي إن أيالا "رفيق وصديق وعلى قدر كبير من المهنية"، معربا عن قناعته بتوافر "القيم والهوية" التي يرغب النادي في نقلها إلى المشجعين داخل اللاعب السابق.