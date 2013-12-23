المدرب الكرواتي يترك الاتحاد بعد 5 أيام فقط

رحل الكرواتي برانكو توكاك المدير الفني للاتحاد السكندري بسبب الخلافات مع جهازه المعاون، خاصة منير عقيلة المدرب العام وأحمد عبد اللطيف مخطط الأحمال.

وكان الاتحاد السكندري قد أعلن يوم الأربعاء الماضي التعاقد مع المدرب الكرواتي لمدة موسم واحد قابل للتجديد.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد برئاسة محمود مشالي تصعيد منير عقلية لمنصب المدير الفني في بطولة الدوري الممتاز الذي ينطلق يوم الثلاثاء.

ويواجه زعيم الثغر فريق الرجاء الوافد الجديد في أولى مباريات الفريقين بالدوري الممتاز يوم الخميس.

وكان الاتحاد السكندري قد خسر مديره الفني طلعت يوسف الذي انتقل للتدريب في ليبيا مع فريق أهلي طرابلس.

برانكو توكاك قاد منتخب رواندا بين عامي 2008 و2009.

وقاد المدرب الكرواتي فريقي الهلال السوداني وجاره المريخ من قبل.