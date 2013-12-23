الإفراج عن الأسير “سامر العيساوي”صاحب أطول إضراب عن الطعام

أفرجت السلطات الإسرائيلية مساء اليوم “الاثنين”، عن الأسير الفلسطيني، سامر العيساوي، صاحب أطول إضراب عن الطعام في تاريخ البشرية، وفور الإفراج عنه وخروجه من سجن “شطة” الإسرائيلي، أعرب العيساوي لوسائل الإعلام عن شكره لكل من قدم دعمًا للأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية.

وقال العيساوي إنه جزء من الحركة الأسيرة وإنه أصبح اليوم خارج “الأسوار اللعينة”، لكن هناك الآلاف غيره لا يزالون خلف هذه الأسوار وينتظرون مثل هذا اليوم للعودة لذويهم.

وأشار العيساوي إلى تعرض الكثير من الأسرى في الفترة الأخيرة لإهمال طبي وقمع مع إصابة العديد منهم بأمراض خطيرة على رأسها السرطان ومن الممكن سماع نبأ استشهادهم قريبًا.

وقال العيساوي: “نتعهد للأسرى بأننا سنظل أوفياء لقضيتهم لأنهم دفعوا أعمارهم مقابل للحرية ولن نهدأ حتى نطلق سراحهم”، مؤكدًا أنه “من العار على جبين كل قائد أن يقضي أسرى 20 و30 عاما في السجن، اليوم أنتم مطالبون بإطلاق سراح الأسرى”.

وأضاف العيساوي: “نثمن جهود القيادة الفلسطينية في الإفراج عن الأسرى القدامى لكن لا فرق بين أسير قديم وجديد.. وعار علينا أن يظل الأسرى داخل السجون”.

وأشار إلى أن دخوله في الإضراب لم يكن من أجل الإفراج عنه بل من أجل آلاف الشهداء والجرحى الذين ضحوا بحياتهم من أجل إتمام صفقة (وفاء الأحرار) لتحرير الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلي، وأضاف أن الإضراب جاء نظرا لرغبة الإسرائيليين في إفراغ هذه الصفقة من مضمونها.

كان سامر العيساوي قد اعتقل في البداية عام 2002 وأدانته إسرائيل وقتها بإطلاق النار على حافلة إسرائيلية، لكنها أفرجت عنه في 2011 مع أكثر من ألف فلسطيني آخرين في مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي أسرته حركة حماس في قطاع غزة.

وأعيد اعتقاله في يوليو 2012 بعد أن قالت إسرائيل إنه انتهك شروط الإفراج عنه بالعبور من القدس الشرقية إلى الضفة الغربية، وأمرته بالبقاء في السجن حتى 2029، وهو موعد انتهاء محكوميته الأصلية.

وفي الأول من أغسطس 2012 أعلن العيساوي إضرابه المفتوح عن الطعام؛ احتجاجًا على إعادة اعتقاله تعسفيا ودون أي مبرر، وخلال إضرابه الذي يعتبر أطول إضراب في تاريخ البشرية خاضه سامر من أجل حريته، عقدت عدة جلسات في المحكمة العسكرية في “عوفر” ومحكمة صلح الاحتلال في القدس انتهت بانتصارهن بعد أن كانت السلطات الإسرائيلية تطالب بإعادته إلى ما تبقى من حكمه والبالغة 20 عاما من أصل 30 عاما قضى منها 10 سنوات قبل أن يفرج عنه بصفقة التبادل.