أبوزيد: جماهير بورسعيد لم يكن لها يد في مذبحة الاستاد

كتب : محمد عاشور منذ 10 دقائق

وجه طاهر أبوزيد وزير الرياضة، الشكر للفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، على المساهمة في عودة بطولة الدوري العام.

وأضاف أبوزيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر الجديدة"، مع الإعلامي معتز الدمرداش، أن وزارة الرياضة كانت أمام تحد كبير لبدء البطولة، منوها بأن هناك تحديا آخر وهو استمرارها، مشيرا إلى أن مباريات الدور الأول من البطولة ستقام دون جمهور؛ تخفيفا على رجال الأمن.

وأشار أبوزيد إلى أنه كان هناك تحد آخر وهو اشتراك فريق المصري البورسعيدي في الدوري، بعد مذبحة بورسعيد التي راح ضحيتها 72 مشجعا أهلاويا، لافتا إلى أنه كان من الصعب إبعاد الفريق البورسعيدي عن الدوري لموسم آخر.

وتابع "جماهير بورسعيد لم يكن لها يد في حادث مذبحة الاستاد، وتبين للجميع أنها كانت مؤامرة"، مشيرا إلى أن قرعة البطولة صادفت وقوع فريق الزمالك في مواجهة المصري في أول مباراة للموسم الجديد، وتابع "نثق في الأجهزة الأمنية أنها ستؤمن المبارة لتخرج بسلام".