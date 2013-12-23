مرتضى لعباس: لا تقارن نفسك بالأهلي

هاجم مرتضى منصور رئيس الزمالك الأسبق نظيره ممدوح عباس الرئيس السابق بسبب انتقاده لوزير الرياضة لحل مجلس إدارته.

وكان عباس قد هاجم طاهر أبو زيد وزير الرياضة بحجة حل مجلس الإدارة الشرعي المنتخب وتعيين آخر بينما لم يجرؤ على فعل نفس الأمر مع الأهلي بحسب تصريحات عباس.

ورد مرتضى في مداخلة هاتفية لبرنامج (الملاعب اليوم) "عندما حل المجلس القومي للرياضة مجلسي وعينك لم أسمعك تتحدث عن الشرعية أو الجمعية العمومية فلا تتحدث عنها اليوم".

وتابع "جئت بالتعيين ودفعت أموالا لتثبيت نفسك وتزوير الانتخابات والاآن تتحدث عن الشرعية".

وأضاف مرتضى "لا تقارن نفسك بالأهلي، فمجلس الأهلي لم يدعو أنصاره للاعتداء على وزير الرياضة ولم يحرض على قتل أحد مشجعيه كما فعلت".

وكانت وزارة الرياضة قد حلت مجلس عباس وعينت مجلس مؤقت لإدارة شؤون الزمالك برئاسة كمال درويش.

وأكمل مرتضى "إذا أردنا أن نصف أحدا بالفشل فلن يكون سوى عباس، الذي أهان اسم النادي وأفلسه وتركه مديونا بمبالغ طائلة".