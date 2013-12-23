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دراسات تقترب من التشخيص المبكر لمرض ألزهايمر

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دراسات تقترب من التشخيص المبكر لمرض ألزهايمر دراسات تقترب من التشخيص المبكر لمرض ألزهايمر
دراسة تكشف العلاقة بين إنزيم يزيد من قشرة المخ و الإصابة بالألزهايمر

كتب : نادية الدكروري الإثنين 23-12-2013 20:15

" BACE1" ، إسم إنزيم يعطي الأمل لإمكانية التشخيص المبكر لمرض ضعف الإدراك الذهني " ألزهايمر" ، ففي دراسة حديثة نشرت بالمجلة الأمريكية لعلم الأمراض أوضحت فاعلية الإنزيم في الكشف عن إقتراب الإصابة بالمرض .

أشارت نتائج الدراسة لإرتباط إرتفاع نشاط إنزيم" BACE1" بإقتراب الإصابة بالألزهايمر من واقع التجارب علي عينة الدراسة بعد تشريح أنسجة مخ 18 مريضاً أصيبوا بزيادة قشرة المخ بفعل الإنزيم قبل الإصابة بالمرض .

وقال "يونغ شين" ، الباحث الرئيس للدراسة و أستاذ بمركز إضطراب المخ بولاية فلوريدا الأمريكية ، أن نتائج العينة كشفت معاناة المصابين من زيادة إنزيم " BACE1" بنسبة 27% قبل إصابتهم بالمرض.

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