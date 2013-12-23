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عميد "حقوق القاهرة": الدستور الجديد يحظر منع السفر لأي شخص بدون حكم قضائي

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عميد "حقوق القاهرة": الدستور الجديد يحظر منع السفر لأي شخص بدون حكم قضائي عميد "حقوق القاهرة": الدستور الجديد يحظر منع السفر لأي شخص بدون حكم قضائي

كتب : جهاد أحمد منذ 34 دقيقة

قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق بجامعة القاهرة، إن النيابة العامة هي الجهة التي تقرر إدراج أسماء أشخاص في قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

وأضاف كبيش، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، أن لا يوجد بها قانون ينظّم عملية المنع من السفر والإدراج في قوائم ترقب الوصول، مشيرًا إلى أن الدستور الجديد ولأول مرة ينص على عدم جواز منع التنقل أو السفر لأي شخص بدون حكم قضائي بذلك.

وعن سبب عدم اختصاص بعض المحاكم في القضايا المنظورة أمامها، قال كبيش إن عدم الاختصاص نوعان؛ الأول الاختصاص المكاني وبمعنى عدم اختصاص المحكمة في نظر القضية لأن المتهم لا يقيم في دائرتها أو لم يقبض عليه فيها، أما النوع الثاني وهو عدم الاختصاص النوعي فلا يمكن لمحكمة الجنايات النظر في جنحة والعكس صحيح فلكل محكمة اختصاصها.

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