المتحدث باسم الخارجية: إجلاء الجالية المصرية من جنوب السودان

كتب : جهاد أحمد منذ 6 دقائق

قال السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن مصر ستقدم المساعدات الإنسانية للأشقاء في جنوب السودان، مؤكدًا أنه تم إجلاء جميع المصريين الموجودين في "بور" و"جونجلي" إلى "جوبا" في انتظار عودتهم للقاهرة الأربعاء المقبل على متن طائرة مصر للطيران.

وأشار عبدالعاطي خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، أن مصرستوفد مبعوثًا خاصًا لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء في جنوب السودان وحل الأزمة بشكل سلمي، مؤكدًا حرص مصر على حقن الدماء في السودان، مؤكدًا أن المساعدات المصرية ستصل للسودان على متن طائرة تابعة للقوات المسلحة.

وأشار عبدالعاطي إلى أن جولة نبيل فهمي الآسيوية أسفر عنها تقليل درجة الحظر السياحي لمصر.