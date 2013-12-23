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بالصور.. الجامعة الألمانية تحتفل بأعياد الطفولة فى دار حضانة

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نظمت الجامعة الألمانية بالقاهرة حفل عيد الطفولة السنوى الذى أقيم بدار حضانة الأطفال بالتعاون مع مسئولى الدار وحضره عدد من أولياء أمور الأطفال.

وقالت أنستازيا محمد، المسئولة عن إدارة دار حضانة الأطفال، إن هذه الحضانة بدأ الإعداد لإنشائها منذ عام 2007 و افتتحت فى عام 2009 ويعمل بها عدد من التربويين المؤهلين لهذا العمل تم انتقاؤهم بعناية فائقة من المصريين والألمان، وتبلغ قدرتها الاستيعابية عدد خمسة فصول تضم تقريبا 35 طفلاً جميعهم من أبناء أسرة الجامعة البالغين من العمر من ثلاثة شهور وحتى الثلاث سنوات ميقات التحاقهم بعد ذلك بفصول رياض الأطفال بالمدارس KG.

أما عن احتفالية هذا العام فذكرت أنستازيا، أنها ضمت عرضا مسرحيا للعرائس وفقرات من الألعاب السحرية وغناء فرديا وجماعيا وتوزيع الهدايا الرمزية.

وأضافت كلوديا بومبرج، مديرة الحضانة، أن البرنامج التنظيمى لها يرتكز على اكتشاف وتنمية المهارات الإبداعية للطفل والعمل على إبراز شخصيته من خلال تشجيعه للتعبير عن رأيه وتنمية إحساسه بالثقة والاعتزاز بالذات مما يدفعه للاندماج والتكيف للعمل كفريق واحد ويتم ذلك بدفعه للمشاركة فى عمل جماعى وهو بالقطع ما يؤدى للتواصل مع من حوله والطاعة فى تنفيذ التعليمات التى تصدرها المجموعة.

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