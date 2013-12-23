هنري يتمنى تدريب أرسنال

أبدى تيري هنري مهاجم نيو يورك ريد بولز الأمريكي رغبه في العودة إلى أرسنال الإنجليزي يوما ما كمدير فني للفريق.

ويعد هنري أحد أساطير المدفعجية بعدما قاد الفريق في فترته الذهبية في بداية الألفينات بالإضافة لحمله لقب الهداف التاريخي للنادي برصيد 228 هدفا.

وقال هنري لشبكة (سكاي سبورتس) "لا أعرف ماذا سأفعل في المستقبل، ولكني أتمنى أن أعود إلى أرسنال".

وتابع "بالطبع أن تصبح المدير الفني أمرا صعبا، وعليك القيام بأشياء أخرى قبلها، ولكن حلمي هو أن أكون هناك بين جدران النادي".

وأشاد هنري بأرسين فينجر المدير الفني لأرسنال مؤكدا أنه رد هذا الموسم على كل الانتقادات التي وجهت إليه بأنه مدرب ضعيف بعدما صنع فريق يتصدر جدول الدوري الإنجليزي مع اقتراب نهاية الدوري الأول.