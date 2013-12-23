فالكاو: الكرة الذهبية؟ رونالدو الأحق بها

بوجوتا، (إفي): اعتبر مهاجم موناكو الفرنسي، الكولومبي راداميل فالكاو أن البرتغالي كريستيانو رونالدو الأحق بالتتويج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في 2013 والتي سيعلن عن اسم الفائز بها في 13 من الشهر المقبل، معتبرا أنه أفضل لاعب في العالم حاليا إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة.

وقال فالكاو في حوار نشرته اليوم جريدة (التييمبو) المحلية "بالنسبة لي، يجب أن يفوز كريستيانو بالكرة الذهبية".

ويتنافس على الجائزة بجانب كل من ميسي ورونالدو، الفرنسي فرانك ريبيري لاعب بايرن ميونخ الألماني.