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الرئيس التشادي يصل الخرطوم

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الرئيس التشادي يصل الخرطوم الرئيس التشادي يصل الخرطوم

وصل الرئيس التشادي إدريس دبيي الخرطوم مساء اليوم الاثنين في زيارة رسمية للسودان تستغرق يومين، يجري خلالها مباحثات مع الرئيس السوداني عمر البشير.

وكان في استقبال الرئيس التشادي بمطار الخرطوم، الرئيس السوداني عمر البشير، وعدد من المسئولين السودانيين.

ووصف وزير الدولة بالإعلام السوداني ياسر يوسف- في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم- الزيارة “بالمهمة”، وقال إنها تأتي في توقيت مهم نسبة للتعاون السياسي والأمني بين الخرطوم وانجمينا، مبينا أن الرئيس دبيي لعب أدوارا كبيرة في استقرار الأوضاع في دارفور وآخرها ملتقي “أم جرس” كأكبر مجهود لقناعته بضرورة توفر الأمن والاستقرار في إقليم دارفور .

وأضاف يوسف، إن الزيارة مواصلة لمناقشة هذه الموضوعات المهمة المتعلقة بالأمن في الإقليم، وتامين الحدود بين البلدين، والقضايا المتفجرة في أفريقيا الوسطي وبقية دول الإقليم .

وأشار إلى أن الزيارة ستركز كذلك علي استتباب الأوضاع الأمنية والسياسية في السودان وتشاد والدول المجاورة.

أ ش أ

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