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الخميس .. ندوة عن “الأقليات والدستور” لبحث مشاكل البهائيين واليهود في الدستور

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الخميس .. ندوة عن “الأقليات والدستور” لبحث مشاكل البهائيين واليهود في الدستور الخميس .. ندوة عن “الأقليات والدستور” لبحث مشاكل البهائيين واليهود في الدستور

يعقد المركز المصري لدراسات السياسات العامة ندوة بعنوان “الأقليات والدستور” ، لإستعراض نشاط الأقليات للوصول لمكتسبات دستورية خاصة بحقوقهم والتعقيب عليها وإبداء رأيهم في عملية الإستفتاء ، الساعة 12 ظهرًا ، يوم الخميس الموافق 26ديسمبر  .

ووتستضيف الندوة أماني الوشاحي مستشارة رئيس منظمة الكونجرس العالمي الأمازيغي لملف أمازيغ ، وعبد العال السعودي عضو إئتلاف القبائل العربية لشمال سيناء و نجلاء أبو المجد عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار ممثلة للنوبة ، مسعد العزومي رئيس مجلس القبائل العربية بالصحراء الغربية ، مينا ثابت باحث فى مجال حقوق الأقليات، و عضو الهيئة التأسيسية بالتحالف المصرى للأقليات ، ماجدة هارون رئيسة الطائفة اليهودية بمصر ، و محمود جابر باحث إستراتيجي متحدثًا عن الشيعة و د. روؤف هندي الناشط البهائي   .

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