الخميس .. ندوة عن “الأقليات والدستور” لبحث مشاكل البهائيين واليهود في الدستور

يعقد المركز المصري لدراسات السياسات العامة ندوة بعنوان “الأقليات والدستور” ، لإستعراض نشاط الأقليات للوصول لمكتسبات دستورية خاصة بحقوقهم والتعقيب عليها وإبداء رأيهم في عملية الإستفتاء ، الساعة 12 ظهرًا ، يوم الخميس الموافق 26ديسمبر .

ووتستضيف الندوة أماني الوشاحي مستشارة رئيس منظمة الكونجرس العالمي الأمازيغي لملف أمازيغ مصر ، وعبد العال السعودي عضو إئتلاف القبائل العربية لشمال سيناء و نجلاء أبو المجد عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار ممثلة للنوبة ، مسعد العزومي رئيس مجلس القبائل العربية بالصحراء الغربية ، مينا ثابت باحث فى مجال حقوق الأقليات، و عضو الهيئة التأسيسية بالتحالف المصرى للأقليات ، ماجدة هارون رئيسة الطائفة اليهودية بمصر ، و محمود جابر باحث إستراتيجي متحدثًا عن الشيعة و د. روؤف هندي الناشط البهائي .